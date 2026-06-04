بدء المرحلة الثالثة من إعادة تأهيل الطريق الواصل بين تلبيسة والحولة والقرى المجاورة

حمص-سانا



بدأت اليوم الخميس أعمال المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الطريق الواصل بين ناحية تلبيسة ومنطقة الحولة والقرى المجاورة (جبورين – قنية العاصي – كفرنان – تسنين)، بهدف تحسين البنية التحتية للطرق وتسهيل حركة المواطنين والنقل بين التجمعات السكانية.



وأوضح المهندس ياسين صفرجي، رئيس شعبة صيانة دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بحمص في تصريح لمراسل سانا، أن الأعمال تشمل تنفيذ طبقات الرصف والتزفيت وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مبيناً أن طول المقطع المنفذ يبلغ 522 متراً وبعرض 6 أمتار، ضمن مشروع تصل تكلفته إلى نحو 800 مليون ليرة سورية.



وأشار صفرجي إلى أن سماكة الطبقة الإسفلتية المنفذة تبلغ 7 سنتيمترات بعد استكمال أعمال التجهيز، بما يحقق متطلبات السلامة المرورية، ويضمن ديمومة الطريق واستمرارية الخدمة عليه.



ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية لتأهيل المحاور الطرقية الحيوية التي تربط المناطق الريفية بالمدن والأسواق، وتسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، بما ينعكس إيجاباً على النشاطين الخدمي والاقتصادي في المنطقة.

من جانبه، بيّن المهندس عمر اليونس أن الطريق كان يعاني سابقاً من حفر وتخربات أثرت على حركة المرور، موضحاً أن أعمال التأهيل الحالية ستسهم في تحسين واقع الطريق، ورفع مستوى الأمان لمستخدميه.

وأكد المواطن مبارك محمود بكور من بلدة جبورين أهمية المشروع بالنسبة للأهالي والسائقين الذين يستخدمون الطريق يومياً، مشيراً إلى أن أعمال التزفيت ستسهل حركة التنقل بين القرى ومدينة تلبيسة.



ويُعدّ طريق تلبيسة – جبورين – قنية العاصي – كفرنان – تسنين من المحاور الحيوية في ريف حمص الشمالي، كونه يربط تلبيسة بمنطقة الحولة والقرى المجاورة، ويسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق والمراكز الخدمية، ما يجعله من المشروعات ذات الأولوية في المنطقة.