وزارة الطاقة تتجه نحو رقمنة قطاع المياه بمنصة بيانات موحدة في سوريا

دمشق-سانا
اطلع معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومدير مديرية التقانة والتحول الرقمي في وزارة الطاقة عبد الكريم جعفر، خلال اجتماع اليوم الإثنين على مشروع منصة موحدة لبيانات المياه في سوريا، وذلك بحضور مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، ومدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور وعدد من المعنيين.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن المنصة تضم بيانات الموارد المائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك السدود والينابيع وغيرها من مصادر المياه حيث تعرضها من خلال لوحات معلومات ومخططات تفاعلية تُحَدّث بشكل يومي، إلى جانب خرائط رقمية دقيقة ومحدّثة باستمرار.
وتم خلال الاجتماع استعراض آليات تجميع البيانات من مختلف الجهات والمصادر ضمن منصة واحدة، بما يتيح ربطها وتحليلها بصورة أكثر كفاءة، واستخلاص المؤشرات والأنماط التي تسهم في دعم الدراسات والتوقعات المستقبلية.
وأكد المجتمعون أهمية توظيف التقانات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة قطاع المياه؛ بما يعزز كفاءة التخطيط، ويدعم عملية اتخاذ القرار على أسس دقيقة وموثوقة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة الطاقة لتطوير البنية الرقمية لقطاع المياه، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يدعم إعداد الخطط والإستراتيجيات المستقبلية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في سوريا.