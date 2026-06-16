وزارة الطاقة تتجه نحو رقمنة قطاع المياه بمنصة بيانات موحدة في سوريا

دمشق-سانا‏

اطلع معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومدير مديرية ‏التقانة والتحول الرقمي في وزارة الطاقة عبد الكريم جعفر، خلال اجتماع اليوم ‏الإثنين على مشروع منصة موحدة لبيانات المياه في سوريا، وذلك بحضور مدير ‏عام الهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، ومدير عام المؤسسة العامة لسد ‏الفرات هيثم بكور وعدد ‏من المعنيين‎.‎

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن المنصة تضم ‏بيانات الموارد المائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك السدود والينابيع وغيرها من ‏مصادر المياه حيث تعرضها من خلال لوحات معلومات ومخططات تفاعلية تُحَدّث ‏بشكل يومي، إلى جانب خرائط رقمية دقيقة ومحدّثة باستمرار‎.‎

وتم خلال الاجتماع استعراض آليات تجميع البيانات من مختلف الجهات والمصادر ‏ضمن منصة واحدة، بما يتيح ربطها وتحليلها بصورة أكثر كفاءة، واستخلاص ‏المؤشرات والأنماط التي تسهم في دعم الدراسات والتوقعات المستقبلية‎.‎

وأكد المجتمعون أهمية توظيف التقانات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة قطاع ‏المياه؛ بما يعزز كفاءة التخطيط، ويدعم عملية اتخاذ القرار على أسس دقيقة ‏وموثوقة‎. ‎

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة الطاقة لتطوير البنية الرقمية لقطاع ‏المياه، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، ‏بما يدعم إعداد الخطط والإستراتيجيات المستقبلية، ويواكب متطلبات التنمية ‏المستدامة في سوريا‎.‎