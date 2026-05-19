طموح التعويض للكرامة يصطدم بمعنويات النواعير في “فاينال 6” سلة الرجال‏

حمص-سانا
تختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة من ذهاب “فاينال 6” لدوري كرة السلة للرجال، بلقاء قمة مرتقب يجمع الكرامة مع ضيفه النواعير في صالة غزوان أبو زيد بحمص، وسط توقعات بمواجهة ندية ومثيرة نظراً للأهمية البالغة لنقاط المباراة لكلا الطرفين.
ويدخل الكرامة اللقاء طامحاً إلى تعويض تعثره الأخير والعودة إلى سكة الانتصارات، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، حيث يدرك كادره الفني أن كسب النقاط ضروري للحفاظ على آماله في دائرة المنافسة المباشرة وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات المقبلة.
في المقابل، يتطلع النواعير إلى استغلال حالة الاستقرار الفني والمعنويات المرتفعة عقب فوزه الثمين في الجولة الماضية، ويمتلك الفريق مجموعة متجانسة من اللاعبين القادرين على تقديم أداء تكتيكي عالٍ ومجاراة المنافسين في اللقاءات الجماهيرية القوية.
ورغم الأفضلية التاريخية للكرامة في مواجهات الفريقين بالدور المنتظم، والتي حسمها لصالحه ذهاباً وإياباً بفارق ضئيل وبنتيجة (84-80) و(88-87)، فإن المعطيات الحالية تشير إلى مواجهة متكافئة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل التطور الفني الواضح للنواعير هذا الموسم.