طموح التعويض للكرامة يصطدم بمعنويات النواعير في “فاينال 6” سلة الرجال‏

حمص-سانا‏

تختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة من ذهاب “فاينال 6” لدوري كرة السلة للرجال، ‏بلقاء قمة مرتقب يجمع الكرامة مع ضيفه النواعير في صالة غزوان أبو زيد بحمص، وسط ‏توقعات بمواجهة ندية ومثيرة نظراً للأهمية البالغة لنقاط المباراة لكلا الطرفين.‏

ويدخل الكرامة اللقاء طامحاً إلى تعويض تعثره الأخير والعودة إلى سكة الانتصارات، متسلحاً ‏بعاملي الأرض والجمهور، حيث يدرك كادره الفني أن كسب النقاط ضروري للحفاظ على آماله في ‏دائرة المنافسة المباشرة وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات المقبلة.‏

في المقابل، يتطلع النواعير إلى استغلال حالة الاستقرار الفني والمعنويات المرتفعة عقب فوزه ‏الثمين في الجولة الماضية، ويمتلك الفريق مجموعة متجانسة من اللاعبين القادرين على تقديم أداء ‏تكتيكي عالٍ ومجاراة المنافسين في اللقاءات الجماهيرية القوية.‏

ورغم الأفضلية التاريخية للكرامة في مواجهات الفريقين بالدور المنتظم، والتي حسمها لصالحه ‏ذهاباً وإياباً بفارق ضئيل وبنتيجة (84-80) و(88-87)، فإن المعطيات الحالية تشير إلى مواجهة ‏متكافئة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل التطور الفني الواضح للنواعير هذا الموسم.‏

