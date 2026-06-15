البحوث الزراعية و”الفاو” تبحثان تطوير إدارة الري عبر مبادرة IRMA

دمشق-سانا

نظمت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الإثنين، ورشة عمل استشارية وتقييمية وطنية حول إعداد خرائط وإمكانات واحتياجات الري ضمن مبادرة «IRMA» في سوريا، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وركزت الورشة على واقع قطاع الري في سوريا من خلال تحليل الوضع الراهن، واستعراض مساهمة مبادرة «IRMA» في دعم التنمية الزراعية، ومنهجية تطبيقها في البيئات الهشة والمتأثرة بالأزمات، كما ناقشت نتائج إعداد خرائط المساحات المروية والملاءمة البيوفيزيائية للأراضي، والعوامل المؤثرة في قطاع الري، إلى جانب تقييم الاحتياجات المائية والخطوات المستقبلية اللازمة لاستكمال تنفيذ المبادرة.

منهجية متقدمة في إدارة الموارد المائية

وأكد معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومنظمة الفاو، بهدف تطبيق منهجية وطنية متقدمة لإدارة الموارد المائية ودعم استدامة القطاع الزراعي.

وأوضح الحمود أن المبادرة تركز على تحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير تقانات الري، والحد من مخاطر الجفاف، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

من جهته، أشار القائم بأعمال مكتب منظمة الفاو في سوريا بالوكالة إيمانويل مونكادا إلى أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل محوراً أساسياً في جهود التعافي في سوريا، في ظل الأضرار التي لحقت بشبكات الري وتكرار موجات الجفاف، الأمر الذي يتطلب اعتماد التخطيط المبني على الأدلة والاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء.

وجدد مونكادا التزام المنظمة بدعم سوريا في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وتحسين إنتاجية المحاصيل، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية.

منصة عالمية لمبادرة IRMA في روما بمشاركة سوريا

وفيما يتعلق بمخرجات الورشة، أوضح مدير إدارة موارد البحوث الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية محمد منهل الزعبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منصة عالمية لمبادرة «IRMA» في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة سوريا.

وأضاف الزعبي: إن المبادرة ستسهم في إعداد خرائط دقيقة للمناطق المروية بالاعتماد على الصور الفضائية والبيانات الحقلية، وتطبيق إجراءات التوسيم وفق منهجية علمية تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، فضلاً عن تحديد المناطق الأكثر تأثراً بالاحتياجات المائية، وتقييم ملاءمة الأراضي للاستخدام الزراعي.

وأشار إلى أن انضمام سوريا مؤخراً إلى المبادرة يتيح الاستفادة من أدوات علمية حديثة في التخطيط الزراعي وإدارة الموارد المائية، استناداً إلى بيانات دقيقة ومعايير واضحة تدعم اتخاذ القرار.

وتسهم مبادرة «IRMA» في إعداد خرائط للملاءمة البيوفيزيائية للأراضي وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل، بما يوفر قاعدة بيانات تدعم التخطيط الزراعي المستدام، وتوجيه الاستثمارات والجهود التنموية نحو المناطق الأكثر احتياجاً، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.