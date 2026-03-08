واجب لا يتوقف.. إفطار ميداني لعناصر شرطة المرور في درعا
استمرار العمل على تأهيل طريق الحسينية أوتوستراد حمص دمشق في ريف القصير
عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في حماة بالهوية البصرية الجديدة
مشاهد جوية للدمار في قرية أبو طلطل بريف حلب الشرقي
كاميرا سانا ترصد حركة السوق وأسعار السلع والمواد الغذائية في القنيطرة
جولة لمدير منطقة عين العرب على ناحية الشيوخ بريف حلب للاطلاع على واقع الخدمات
من القمح إلى الخضار الموسمية.. إنتاج وفير في حقول ريف حلب الجنوبي رغم التحديات
اختتام الجولة الثانية لبطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز
