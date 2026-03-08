واجب لا يتوقف.. إفطار ميداني لعناصر شرطة المرور في درعا

أضرار ناجمة عن استهداف تنظيم قسد للأحياء السكنية بحي شارع النيل في حلب بالقذائف المدفعية
قاعات المتحف الزراعي تجسد لوحات فنية تحاكي التراث الزراعي لسوريا
مشاهد لدخول الشرطة العسكرية إلى حي الشيخ مقصود بحلب لمنع أي تجاوزات وضبطها
“ميكس 7”.. ورشة عمل لتصميم المسح العنقودي
إطلاق حملة البصر الطبية الشاملة في حلب لإعادة الأمل لمرضى العيون مجاناً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى