الموارد المائية بالرقة تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لعدد من قنوات الري ‏

الرقة-سانا

أكد معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار العيسى، استمرار أعمال الصيانة ‏والتأهيل في عدد من قنوات الري والصرف والمنشآت المائية بالمحافظة، بهدف ‏ضمان استقرار عمليات الضخ، وتحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ‏خلال الموسم الزراعي.‏

وأوضح العيسى في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين،‏ أن ورشات المديرية نفذت ‏أعمال صيانة في قناة جروة عقب بدء الضخ، شملت تشذيب وسكربة المقطع الأول ‏وجزء من المقطع الثاني، وردم المقطع الثالث بنحو 60 متراً مكعباً من التربة ‏المناسبة مع فرشها ودحلها بالآليات، إضافة إلى معالجة تكهف على كتف القناة ‏وردمه بنحو 20 متراً مكعباً من التربة.‏

وأشار إلى أن الأعمال شملت أيضاً إملاء الفواصل في قناة صفيان والصندوقية ‏على قناة الرفع العالي، ومعالجة تكهفات وردميات في قناة الرفع العالي ومآخذ ‏الأنصار، إضافة إلى تنفيذ سدة ترابية على قناة مأخذ ميسلون.‏

ولفت إلى تنفيذ أعمال تعزيل لقناة الوارد في الخاتونية بطول 400 متر، وقناة ‏القحطانية بطول 900 متر، والقناة الرئيسية في زور شمر بطول 450 متراً، ‏إضافة إلى إزالة مخالفة على أحد المصارف وتعزيل عبارة مائية، فضلاً عن ‏تعزيل وحفر مصرف رئيسي في الشريدة.‏

من جانبه، أوضح المهندس عبد الله الصالح، مشرف القطاع الثاني في دائرة ‏الصيانة بمديرية الموارد المائية، أن فرق المديرية استجابت لطلبات الأهالي ‏والفلاحين بعد رصد أضرار في قناة جروة عقب بدء الضخ، حيث أظهرت ‏الكشوفات الميدانية وجود ثلاثة تكهفات في جسم القناة أدت إلى خروجها من ‏الخدمة.‏

وبيّن الصالح أن ورشات الصيانة باشرت أعمال المعالجة بشكل مباشر، وشملت ‏إزالة الأجزاء المتضررة والتربة المشبعة بالرطوبة والبيتون المتصدع، لافتاً إلى ‏أن العمل مستمر لاستكمال تدعيم المقاطع المتضررة، تمهيداً لإعادة صبها وإعادتها ‏إلى الخدمة.‏

وأكد استمرار المتابعة الفنية للموقع حتى الانتهاء من جميع أعمال التأهيل وضمان ‏جاهزية القناة واستقرار عملها خلال الفترة المقبلة.‏

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة مديرية الموارد المائية في الرقة الهادفة إلى رفع ‏كفاءة قنوات الري والصرف وتحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بما ‏يسهم في دعم الموسم الزراعي، وتعزيز استقرار الخدمات المائية المقدمة ‏للمزارعين في مختلف مناطق المحافظة.‏