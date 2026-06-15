الموارد المائية بالرقة تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لعدد من قنوات الري ‏

الرقة-سانا
أكد معاون مدير الموارد المائية في الرقة عمار العيسى، استمرار أعمال الصيانة والتأهيل في عدد من قنوات الري والصرف والمنشآت المائية بالمحافظة، بهدف ضمان استقرار عمليات الضخ، وتحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية خلال الموسم الزراعي.
وأوضح العيسى في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن ورشات المديرية نفذت أعمال صيانة في قناة جروة عقب بدء الضخ، شملت تشذيب وسكربة المقطع الأول وجزء من المقطع الثاني، وردم المقطع الثالث بنحو 60 متراً مكعباً من التربة المناسبة مع فرشها ودحلها بالآليات، إضافة إلى معالجة تكهف على كتف القناة وردمه بنحو 20 متراً مكعباً من التربة.
وأشار إلى أن الأعمال شملت أيضاً إملاء الفواصل في قناة صفيان والصندوقية على قناة الرفع العالي، ومعالجة تكهفات وردميات في قناة الرفع العالي ومآخذ الأنصار، إضافة إلى تنفيذ سدة ترابية على قناة مأخذ ميسلون.
ولفت إلى تنفيذ أعمال تعزيل لقناة الوارد في الخاتونية بطول 400 متر، وقناة القحطانية بطول 900 متر، والقناة الرئيسية في زور شمر بطول 450 متراً، إضافة إلى إزالة مخالفة على أحد المصارف وتعزيل عبارة مائية، فضلاً عن تعزيل وحفر مصرف رئيسي في الشريدة.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الله الصالح، مشرف القطاع الثاني في دائرة الصيانة بمديرية الموارد المائية، أن فرق المديرية استجابت لطلبات الأهالي والفلاحين بعد رصد أضرار في قناة جروة عقب بدء الضخ، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود ثلاثة تكهفات في جسم القناة أدت إلى خروجها من الخدمة.
وبيّن الصالح أن ورشات الصيانة باشرت أعمال المعالجة بشكل مباشر، وشملت إزالة الأجزاء المتضررة والتربة المشبعة بالرطوبة والبيتون المتصدع، لافتاً إلى أن العمل مستمر لاستكمال تدعيم المقاطع المتضررة، تمهيداً لإعادة صبها وإعادتها إلى الخدمة.
وأكد استمرار المتابعة الفنية للموقع حتى الانتهاء من جميع أعمال التأهيل وضمان جاهزية القناة واستقرار عملها خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة مديرية الموارد المائية في الرقة الهادفة إلى رفع كفاءة قنوات الري والصرف وتحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بما يسهم في دعم الموسم الزراعي، وتعزيز استقرار الخدمات المائية المقدمة للمزارعين في مختلف مناطق المحافظة.