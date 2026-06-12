مبادرة أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل مدينة القصير بريف حمص

IMG 2251 مبادرة أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل مدينة القصير بريف حمص

حمص-سانا

أطلقت مؤسسة النهضة للتنمية، بالتنسيق مع مجلس مدينة القصير بريف حمص، اليوم الجمعة، مبادرةً أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل المدينة الممتد من كازية الشعلة حتى دوار الساعة، بمشاركة مجموعة من المتطوعين والشباب المهتمين بالشأنين المجتمعي والبيئي.

IMG 2202 مبادرة أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل مدينة القصير بريف حمص

وجاءت المبادرة انطلاقاً من حرص الشباب على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تجميل الشوارع وتحسين المشهد العام في القصير.

وأوضح رئيس مجلس مدينة القصير، طارق حصوة، في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تمثل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الأهلية والجهات المحلية، مؤكداً أهمية إطلاق مبادرات مماثلة لتحسين الواقعين الخدمي والجمالي في المدينة، ولا سيما في المدخل الرئيسي الممتد من كازية الشعلة حتى دوار الساعة.

IMG 2172 مبادرة أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل مدينة القصير بريف حمص

من جهته، بيّن رئيس مجلس أمناء مؤسسة النهضة للتنمية، محمد رعد، أن أعمال المبادرة تشمل طلاء الأرصفة والعناصر الخدمية، وتنظيف الموقع، وزراعة الأشجار والنباتات المناسبة، إضافة إلى ترميم الأطاريف المتضررة وإنارة جزء من الطريق، بهدف رفع مستوى السلامة والخدمات في المنطقة.

وأشار رعد إلى أن المبادرة تعكس حرص المؤسسة والمتطوعين على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع المحلي، لافتاً إلى استمرار الجهود لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تسهم في الارتقاء بواقع مدينة القصير.

IMG 2140 مبادرة أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل مدينة القصير بريف حمص

وتبرز هذه المبادرات الأهلية أهمية العمل التطوعي في دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، إذ تسهم في تحسين الواقع الخدمي والجمالي وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء.

وشهدت القصير مؤخراً إطلاق عدة مبادرات، أبرزها حملة “فجر القصير” لإعادة تأهيل المشاريع الخدمية والتنموية، إضافة إلى حملات نظافة وتحسين استهدفت الشوارع الرئيسية والحدائق العامة، إلى جانب مبادرات شبابية وفردية تطوعية.

IMG 2126 مبادرة أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل مدينة القصير بريف حمص
IMG 2105 مبادرة أهلية لإعادة تأهيل وتنظيف مدخل مدينة القصير بريف حمص
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