وزارة الصحة ترفع الجاهزية في معبر جوسية الحدودي مع لبنان

حمص-سانا

عزّزت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظومة إسعاف حمص، الجاهزية الطبية والإسعافية في معبر جوسية الحدودي مع لبنان، استجابةً للزيادة الملحوظة في حركة العبور، وتوافد العائدين من الأراضي اللبنانية نتيجة الظروف الأمنية الراهنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الاستجابة شملت نشر عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، إضافة إلى عيادة طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية الأولية، والتدخل السريع للحالات الطارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المسافرين، وتأمين الدعم الطبي اللازم لهم فور وصولهم.

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى تخفيف الضغط الصحي عن المعبر الحدودي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الإسعافية والطبية على مدار الساعة.

وتأتي عودة السوريين المقيمين في لبنان في ظل التطورات الأمنية والقصف الإسرائيلي المتواصل، ما دفع العديد منهم إلى اتخاذ قرار العودة إلى البلاد، فيما كثّفت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة القصير جهودها في المعبر، لتنظيم حركة الدخول، وضمان سلامة العائدين.