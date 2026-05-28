جولات مسائية مكثفة لضبط الأسواق بريف دمشق ‏خلال عيد الأضحى‎ ‎

ريف دمشق-سانا
نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، أمس الأربعاء جولات رقابية مسائية مكثفة في مختلف الأسواق خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الحركة التجارية والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والتعليمات التموينية المعمول بها.
وأوضح مدير التجارة الداخلية عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الجولات الميدانية شملت عدداً من الأسواق والمحال التجارية، حيث تم ضبط عدة مخالفات تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين بما يضمن حماية المستهلك، ومنع أي تجاوزات أو حالات غش أو استغلال.
وأشار خالد إلى أن الجولات أظهرت في المقابل التزاماً جيداً من قبل العديد من المنشآت التجارية بالضوابط السعرية والتعليمات التموينية، مؤكداً استمرار العمل الرقابي خلال أيام العيد بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.
وأكد خالد أن المديرية تواصل تنفيذ رقابتها التموينية في مختلف مناطق ريف دمشق ضمن خطة عمل مستمرة، تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق خلال فترة العيد.
وتشهد الأسواق السورية قبيل الأعياد تكثيفاً للجولات الرقابية من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف ضبط الأسعار والتأكد من جودة المواد المعروضة ومنع المخالفات التموينية، بما يسهم في حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار التمويني في الأسواق.