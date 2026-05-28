جولات مسائية مكثفة لضبط الأسواق بريف دمشق ‏خلال عيد الأضحى‎ ‎

ريف دمشق-سانا

‏نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف ‏دمشق، أمس ‏الأربعاء جولات رقابية مسائية مكثفة في ‏مختلف ‏الأسواق خلال أول أيام ‏عيد الأضحى المبارك، ‏لمتابعة الحركة التجارية والتأكد من التزام الفعاليات ‌‏التجارية بالأنظمة ‏والتعليمات التموينية المعمول بها.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية عبد السلام خالد في ‏تصريح لمراسل سانا ‏اليوم الخميس، أن الجولات ‏الميدانية شملت عدداً من ‏الأسواق والمحال ‏التجارية، حيث ‏تم ضبط عدة مخالفات تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ‌‏الفورية بحق المخالفين بما ‏يضمن حماية المستهلك، ومنع ‏أي تجاوزات أو ‏حالات غش أو استغلال‎. ‎

وأشار خالد إلى أن الجولات أظهرت في المقابل التزاماً ‏جيداً من قبل العديد ‏من المنشآت التجارية بالضوابط ‏السعرية ‏والتعليمات التموينية، مؤكداً استمرار ‏العمل ‏الرقابي خلال أيام العيد بهدف الحفاظ على استقرار ‏الأسواق وتأمين ‏احتياجات ‏المواطنين بالشكل الأمثل‎.‎ ‎

وأكد خالد أن المديرية تواصل تنفيذ رقابتها التموينية في ‏مختلف مناطق ريف ‏دمشق ضمن خطة عمل مستمرة، ‏تهدف إلى ‏تعزيز حماية المستهلك وضبط ‏الأسواق خلال ‏فترة العيد‎. ‎

وتشهد الأسواق السورية قبيل الأعياد تكثيفاً للجولات ‏الرقابية من قبل ‌‏مديريات التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، بهدف ‏ضبط الأسعار والتأكد من ‌‏جودة المواد ‏المعروضة ومنع المخالفات التموينية، بما يسهم في حماية ‌‌‏المواطنين وتعزيز ‏الاستقرار التمويني في الأسواق‎.‎