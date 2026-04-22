4 وفيات و12 إصابة في 8 حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال 24 ساعة

محافظات-سانا

توفي 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون جراء 8 حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 5 إصابات ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، بينما نقلت بقية الإصابات من قبل المدنيين، كما تمت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها لتسهيل حركة المرور أمام المدنيين.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

واستجابت فرق الدفاع المدني أول أمس الإثنين لحوادث سير وحرائق في عموم سوريا، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.