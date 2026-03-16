لقاء حواري في الصنمين بريف درعا حول الثورة السورية من الانطلاق وحتى النصر

درعا-سانا

نظّمت مديرية الشؤون السياسية في درعا، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والثقافة، اليوم الإثنين، لقاءً حوارياً بعنوان “الثورة السورية مدرسة الأجيال” في المركز الثقافي العربي بمدينة الصنمين.

وتضمن اللقاء حوارات ومناقشات حول الثورة السورية المباركة من تاريخ الانطلاق وحتى النصر، مع فقرات فنية وعروض مسرحية من وحي المناسبة.

وقال مدير المجمع التربوي في مدينة الصنمين خالد أبو حوبة لمراسل سانا: إن هذه الفعالية تندرج ضمن إحياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية، مؤكداً أن الفعالية التي تضمنت عرض الصرخات الأولى لهتافات المتظاهرين وأوائل الشهداء شهدت مشاركة واسعة من طلاب المدارس وأبناء المجتمع المحلي للتعريف بعمق المناسبة وتاريخها.

بدوره، أشار أحد المشاركين في اللقاء الحواري من أهالي الصنمين خالد اللباد إلى أن المشاركين استذكروا الشهداء الأوائل للثورة السورية، من خلال عروض مسرحية وفقرات فنية، لافتاً إلى أهمية هذه الأنشطة في استحضار تضحيات الشعب وصموده على مدى 14 عاماً.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة أنشطة وفعاليات تهدف إلى استحضار وتوثيق أحداث وذكرى الثورة السورية منذ انطلاقتها في 18 آذار عام 2011 حتى الانتصار في الثامن من كانون الأول عام 2024.

