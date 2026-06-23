السيطرة على معظم حرائق الحسكة وتواصل إخماد بؤر متبقية وجهود لحصر الأضرار

الحسكة-سانا

تمكنت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمساندة من الأهالي، من السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت مساء اليوم الثلاثاء في محاصيل زراعية وأعشاب يابسة وأشواك وبقايا محاصيل في نواحي تل حميس واليعربية وتل براك بمحافظة الحسكة، فيما تتواصل عمليات الإخماد لمعالجة بقايا عدد من البؤر في ناحية اليعربية.



وأكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة عبد الحليم الشهاب، في تصريح لمراسلة سانا، أن الفرق المختصة تتابع التعامل مع آخر بؤرتي حريق في ناحية اليعربية، وتواصل جهودها لمنع تجدد الاشتعال، مشيراً إلى أن أسباب اندلاع الحرائق لا تزال غير معروفة إلى الآن.

وأوضح الشهاب أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية شملت أراضي محصودة ومحاصيل زراعية، إضافة إلى أضرار متفاوتة في عدد من المنازل الواقعة ضمن مناطق الحريق، لافتاً إلى استمرار عمليات الحصر والتقييم.

المساحات المتضررة

وفي السياق ذاته، أوضح مدير الزراعة في محافظة الحسكة هايل الكلش أن المساحات المتضررة توزعت على عدة مناطق، حيث سجلت في منطقة المالكية 70 دونماً من القمح البعل في قرية الكف الأسود، و350 دونماً في قرية تل أحمر، و80 دونماً في مزرعة الشاطئ.

وفي منطقة القحطانية، بلغت المساحات المتضررة 23 هكتاراً في سبخة، و2 هكتار في كرصوار، و112 هكتاراً في غردكا، و13 هكتاراً في أم عظام، و6 هكتارات في العرجة.

أما في تل براك، فقد طالت الحرائق 75 دونماً في سميحان الشرقي، و75 دونماً في سميحان الغربي، و30 دونماً في هياهي كبيرة، و10 دونمات في المسيلة.

وفي دائرة القامشلي، شملت الأضرار 70 دونماً في ملوك سراي، و20 دونماً في جلبارات، و190 دونماً في هيمو، و220 دونماً في نافكر كبير، إضافة إلى 8 دونمات في عوينة العمريين، و10 دونمات في رحية صغيرة، فيما سجلت دائرة الجوادية احتراق 10 دونمات في قرية العطشان بمحصول القمح البعل.

وفي منطقة تل حميس، طالت الحرائق 60 دونماً في خويتلة الرعيدات، و90 دونماً في تل أحمد، و90 دونماً في خزاعة، و40 دونماً في تل الأحمر.

وفي اليعربية، بلغت المساحات المتضررة 200 دونم في تل ناعور من بقايا المحصول، و230 دونماً في تل فخار، و160 دونماً في قرية الحرية، و280 دونماً في تل الصراة، منها 100 دونم مزروعة، إضافة إلى 20 دونماً في قرية مسعدة.

ووفقاً للدفاع المدني، يشارك أكثر من 40 فريق إطفاء من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في عمليات المكافحة والسيطرة على الحرائق في المحافظة، بالتزامن مع استمرار الاستجابة لعشرات الحرائق في مختلف المحافظات السورية، حيث يتجاوز متوسط عدد الحرائق المسجلة يومياً على مستوى البلاد 200 حريق.



وأرسلت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث فرق إطفاء إضافية من محافظتي الرقة ودير الزور لمؤازرة الفرق العاملة في الحسكة، وتعمل الفرق في ظل تحديات كبيرة بسبب سرعة الرياح واتصال الأراضي الزراعية وانتشار الأشواك والأعشاب الجافة على مساحات كبيرة، و وجود ألغام في بعض المواقع.