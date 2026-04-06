بدء أعمال مشروع تأهيل وتوسعة منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا

إدلب-سانا

بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم الإثنين، تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع تأهيل وتوسعة منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا، وذلك في إطار خطة تطوير المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يواكب تزايد حركة المسافرين والشاحنات ويعزّز كفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة في منفذ باب الهوى الحدودي مصطفى حلاق في تصريح لمراسل سانا، أن خطة المشروع تتضمن تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة منفذ باب الهوى الحدودي، وتشمل جميع أقسام المنفذ، وإنشاء طرقات جديدة للشحن، ومسارات جديدة للسيارات السياحية، إضافةً إلى تأهيل صالات المسافرين، وإنشاء مرافق خدمية عدة، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمنفذ، وتسريع وتسهيل إجراءات السفر للمسافرين والشاحنات.

من جانبه بين رئيس الدائرة الفنية والدراسات الهندسية في المؤسسة السورية للبناء والتشييد محمد حاج أيوب في تصريح مماثل، أن مدة تنفيذ المشروع المتوقعة تقدر بمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر حيث تشمل الأعمال إعادة توسيع الطرق وشبكة شبكة الري والصرف، إضافة إلى تشييد أبنية سكن للعاملين، وتأهيل البوابات والهنغارات، وإحداث بوابة جديدة ملاصقة لبوابة الدخول الحالية، وأخرى معدنية في بداية المنفذ، وإنشاء قبانات لسهولة ومرونة إجراءات الحركة، وتسيير الأمور بشكل أفضل، إضافةً إلى إعادة تأهيل صالة المغادرين والقادمين لتسهيل الحركة فيها، وتزويدها بلمسة جمالية.

وأشار حاج أيوب الى أن مساحة التوسعة تقدر بنحو 200 ألف متر مربع، تستحوذ الطرقات على أغلبها، مبيناً أن هدف المشروع زيادة الكفاءة التشغيلية للمنفذ، وزيادة انسيابية الحركة أثناء الدخول بالسرعة والراحة المطلوبة للمسافرين، ورفع القدرة الاستيعابية للمنفذ من خلال تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية، وتحديث المرافق التشغيلية، وإعادة تنظيم مسارات العبور، بما يضمن تحقيق انسيابية أعلى في حركة العبور، وتقليص زمن إنجاز الإجراءات، وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية.

يذكر أن المشروع يُعد خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة المنافذ الحدودية، بما يعزّز دورها في دعم حركة التبادل التجاري، ويرسّخ موقعها كممرات حيوية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات المرحلة القادمة حيث تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية تنفيذ الأعمال الفنية للمشروع ضمن تنسيق متكامل مع الهيئة، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.