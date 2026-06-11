تأهيل مشروع ري حمص – حماة لرفع كفاءة الشبكات وتعزيز استدامة الموارد المائية

حمص-سانا



تواصل مديرية الموارد المائية في حمص، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تنفيذ أعمال تأهيل مشروع ري حمص–حماة /قسم حمص/، ضمن جهود تطوير البنية التحتية للري، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يخدم العملية الزراعية، ويعزز استدامتها.



وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على التلغرام، أمس الأربعاء، أن أعمال التأهيل تشمل تنفيذ نشاطات فنية وهندسية تتضمن الأعمال الخرسانية، وتأهيل المنشآت المعدنية الرئيسة والفرعية، وصيانة المنشآت المائية ومنظِّمات التدفق، بما يرفع جاهزية المشروع، ويحسّن أداءه التشغيلي.

كما تتضمن الأعمال ترميم مراكز خدمة المزارعين وتأهيلها، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تسهيل تنفيذ الأنشطة الزراعية والري، وفق معايير فنية عالية.

وأكدت مديرية الموارد المائية في حمص أن هذه الأعمال ستسهم في رفع الكفاءة الاستثمارية والفنية للمشروع، والحد من الهدر المائي، ودعم القطاع الزراعي، بما يضمن استمرار المزارعين في العملية الإنتاجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية.



وتوجهت وزارة الطاقة بالشكر للعاملين في مشروع ري حمص–حماة، وللفرق الفنية والهندسية التي تواصل تنفيذ أعمال التأهيل، تقديراً لالتزامهم برفع جاهزية منشآت الري وتحسين أدائها، بما يخدم العملية الزراعية، ويعزز استدامة الموارد المائية.



ويُعد مشروع ري حمص–حماة من المشروعات الحيوية في المنطقة الوسطى، إذ يسهم في تأمين مياه الري لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظتي حمص وحماة، ما يجعله ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة استثمار الموارد المائية.