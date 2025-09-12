فنية ألعاب القوى بحماة تقيم ماراثوناً ضمن مهرجان ربيع حماة

حماة-سانا

أقامت اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب بالمحافظة، ماراثوناً ضمن الفعاليات الرياضية المرافقة لمهرجان الربيع.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة نصر كردي في تصريح لسانا، أن الماراثون شهد مشاركة 80 رياضياً من الفئات العمرية الصغيرة، إضافة إلى عدد من لاعبي ألعاب القوى والمهتمين بالرياضة، حيث شهد أجواءً حماسية متميزة.

ولفت كردي إلى أن الهدف من سباق الماراثون هو تنشئة الجيل الجديد على حب الرياضة، مشيراً إلى أهمية الفعاليات الرياضية لمهرجان ربيع حماة، لكون الرياضة تهم مختلف الشرائح المجتمعية.

وتم في نهاية سباق الماراثون تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، ومنحهم ميداليات تحفيزية لهم.

