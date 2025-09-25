وزير الطاقة يزور محطة جندر الحرارية في حمص ويطّلع على واقعها التشغيلي بعد إعادة التأهيل

حمص-سانا

زار وزير الطاقة محمد البشير اليوم محطة جندر الحرارية في محافظة حمص، يرافقه معاونا الوزير لشؤون النفط والموارد المائية، وبحضور محافظ حمص.

وخلال الجولة اطّلع الوزير والوفد المرافق على الوحدات التشغيلية في المحطة التي تمت إعادة تأهيلها مؤخراً، حيث استمع إلى شرح فني حول واقع عملها والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد الوزير البشير أن إعادة تأهيل المحطة تمثل خطوة مهمة في دعم المنظومة الكهربائية الوطنية وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية، مشدداً على أهمية استمرار الجهود لتطوير قطاع الطاقة بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم العملية التنموية.

وتعد محطة جندر الحرارية من أبرز محطات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى وقد خضعت المحطة خلال الفترة الماضية لعمليات صيانة وإعادة تأهيل، شملت عدداً من وحداتها الإنتاجية بهدف رفع جاهزيتها التشغيلية، وذلك في إطار خطة وزارة الطاقة لتأمين مصادر تغذية مستقرة تدعم الشبكة الكهربائية الوطنية.

