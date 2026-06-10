الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث تطوير مسارات المساءلة والاستفادة من التجارب الدولية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد من الرابطة السورية الأمريكية، والمنظمة السورية للطوارئ والكوارث، آفاق التعاون في دعم مسارات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في سوريا.

وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم في مقر الهيئة بدمشق، إمكانية التعاون في تبادل المعلومات والأدلة ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في ملفات المساءلة الدولية.

واطلعت الهيئة مع الوفد على عدد من المحاكمات الجارية خارج سوريا، وأهمية دراسة المقاربات القانونية المعتمدة فيها، بما يدعم تطوير مسارات المساءلة الوطنية.

وشهد اللقاء نقاشاً حول مسودة قانون العدالة الانتقالية الجاري العمل عليها، وأهمية بناء إطار قانوني متكامل، يعزز حقوق الضحايا ويضمن المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب بحث التحديات القانونية المرتبطة بالمحاكمات الجارية في سوريا.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الهيئة لتوسيع التعاون مع المؤسسات السورية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتاحة بما يسهم في دعم كشف الحقيقة، وتعزيز المساءلة، وحفظ الحقوق، وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

وكثّفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا منذ تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025 جهودها على ‌‏المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف ‌‏إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر ‌‏الضرر، ومنع تكرار ‌‏الانتهاكات‎.‎