في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي: عشرات الآلاف يتوافدون إلى مدينة المعارض

ريف دمشق-سانا

شهدت مدينة المعارض بريف دمشق تدفق عشرات الآلاف من الزوار في اليوم الأخير من فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، حيث توافد الزوار من مختلف المحافظات السورية ومن خارج البلاد للاطلاع على الأجنحة المتنوعة للشركات المحلية والعالمية المشاركة في الحدث.

وأوضحت لجنة التنظيم الداخلي لمعرض دمشق الدولي في تصريح لـ سانا: أن 300.000 شخص زاروا المعرض أمس الخميس، في يوم استثنائي عكس الإقبال الشعبي الواسع والاهتمام المتزايد بالفعاليات.

وأعلنت اللجنة أن عدد الزوار الكلي للمعرض بلغ 2.020.000 زائر خلال 9 أيام، في مؤشر واضح على التفاعل الجماهيري غير المسبوق مع هذا الحدث الاقتصادي والثقافي.

ورغم الكثافة الكبيرة في أعداد الزوار، نجحت الإجراءات التنظيمية واللوجستية في تأمين دخول سلس وآمن للجمهور إلى المعرض، ما أسهم في تعزيز تجربة الزائرين والتنقل بين الأجنحة.

وأعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بمستوى التنظيم العالي الذي لمسوه خلال زيارتهم، مشيدين بتوزيع الأجنحة داخل المعرض وتنوع القطاعات المشاركة، مما أتاح لهم فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف المجالات.

كما نالت الأنشطة الفنية والثقافية المرافقة للمعرض إشادة واسعة من الحضور، حيث أضفت طابعاً خاصاً على الفعالية، وجعلت من زيارة المعرض تجربة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والمعرفة والترفيه.

ويُعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية والثقافية في المنطقة، ويواصل في دوراته المتعاقبة ترسيخ مكانته كمنصة للتبادل التجاري والثقافي بين سوريا والعالم، وسط تطلعات لدورات قادمة أكثر إشراقاً وتنوعاً.