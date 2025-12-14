وزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي يبحثان تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي

دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، وتحسين موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بهدف الحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذا القطاع، وبناء الثقة في المنظومات المالية.

وأوضح هيكل خلال اجتماع مع الحصرية عُقد في مقر الوزارة اليوم أهمية تعزيز الأمن السيبراني، وتكثيف توعية العاملين في المصارف حول مخاطر الاختراق وسبل الحماية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تواصل نشر التحذيرات الأمنية بشكل أسبوعي، وتواكبها بحملات توعية للمواطنين.

وفي إطار تطوير الخدمات، بين هيكل أنّ المؤسسة السورية للبريد وقّعت مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري السوري، لتوسيع قنوات الخدمات المالية، مع التأكيد على تحسين البنية التحتية للاتصالات.

بدوره، أوضح الحصرية أنّ المصرف رفع مستوى أمنه السيبراني، لكنه يحتاج إلى مزيد من التحصين لضمان حقوق المتعاملين، مشدداً على أهمية وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تضمن سلامة المعاملات المالية، وتحدّ من الثغرات الأمنية.

ولفت الحصرية إلى أنّ المواطن يُعتبر الطرف الأضعف في العلاقة مع المؤسسات المالية، ما يجعله عرضة لنتائج الاختراقات، مطالباً بتزويد المصرف ببيانات حول تلك الاختراقات من المصارف العامة والخاصة، للعمل على سد الثغرات.

وأكّد الوزير هيكل في ختام الاجتماع أنّ الوزارة ستواصل متابعة أعمالها لتحسين مستوى الأمن الرقمي في التطبيقات المالية، مشيراً إلى أهمية إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول لتوفير أمان وموثوقية أعلى، لافتاً إلى أنّ الوزارة ستواصل تعزيز الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني، ومراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري.

وتم الاتفاق أيضاً، على تعزيز التعاون بين الوزارة ومصرف سوريا المركزي في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر على حماية البيانات المالية، في إطار استراتيجية توازن بين تطوير الخدمات وحمايتها من المخاطر الرقمية.

وكان مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وقعا، في تموز الماضي، مذكرة تفاهم لتشكيل مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، بهدف تطوير صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.