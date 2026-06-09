وصول أولى رحلات شركة “بيغاسوس” التركية إلى مطار حلب ‏الدولي ‏

حلب-سانا‏

وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الثلاثاء أولى رحلات شركة ‏بيغاسوس الجوية التركية قادمة من مدينة إسطنبول”مطار ‏صبيحة”، في خطوة جديدة ضمن جهود توسيع شبكة الربط الجوي مع ‏مدينة حلب وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى المحافظة‎.‎

وتأتي الرحلات الجديدة بعد استئناف عدد من الخطوط الإقليمية ‏والدولية خلال الفترة الأخيرة، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ‏وتسهيل تنقل المسافرين، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي ‏والاستثماري في المدينة‎.‎

وأوضح مدير شركة سيرافيا في محافظة حلب أسامة تلجو لـ سانا، أن ‏انضمام شركة بيغاسوس إلى الشركات العاملة عبر مطار حلب ‏الدولي، يمثل إضافة مهمة تفتح آفاقاً جديدة أمام أهالي المدينة للوصول ‏إلى وجهات متعددة حول العالم، مشيراً إلى أن الرحلات الجديدة ‏ستتيح الربط مع وجهات أوروبية أخرى عبر إسطنبول‎.‎

وأكد تلجو أن المطارات تشكل الواجهة الأولى والأخيرة لأي بلد، ‏ما يجعل تطوير الخدمات الجوية وتوسيع شبكة الرحلات أمراً بالغ ‏الأهمية، لافتاً إلى وجود خطط لإطلاق رحلات جديدة خلال الفترة ‏المقبلة‎.‎

بدوره، بيّن مدير العلاقات العامة في مطار حلب الدولي وليد الأحمد، ‏أن هبوط أولى رحلات شركة بيغاسوس التركية يشكل محطة مهمة ‏في مسار استعادة مطار حلب دوره ضمن حركة النقل الجوي، ‏ويسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتسهيل عودة السوريين من ‏مختلف دول العالم‎.‎

وشهد مطار حلب الدولي خلال الأشهر الماضية توسعاً تدريجياً في ‏حركة الطيران بعد إعادة تشغيل عدد من الخطوط الجوية الإقليمية ‏والدولية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي ودعم ‏النشاط الاقتصادي والسياحي في المحافظة‎.‎