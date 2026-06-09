وصول أولى رحلات شركة “بيغاسوس” التركية إلى مطار حلب ‏الدولي ‏

حلب-سانا
وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الثلاثاء أولى رحلات شركة بيغاسوس الجوية التركية قادمة من مدينة إسطنبول”مطار صبيحة”، في خطوة جديدة ضمن جهود توسيع شبكة الربط الجوي مع مدينة حلب وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى المحافظة.
وتأتي الرحلات الجديدة بعد استئناف عدد من الخطوط الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، بما يسهم في تنشيط حركة السفر وتسهيل تنقل المسافرين، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المدينة.
وأوضح مدير شركة سيرافيا في محافظة حلب أسامة تلجو لـ سانا، أن انضمام شركة بيغاسوس إلى الشركات العاملة عبر مطار حلب الدولي، يمثل إضافة مهمة تفتح آفاقاً جديدة أمام أهالي المدينة للوصول إلى وجهات متعددة حول العالم، مشيراً إلى أن الرحلات الجديدة ستتيح الربط مع وجهات أوروبية أخرى عبر إسطنبول.
وأكد تلجو أن المطارات تشكل الواجهة الأولى والأخيرة لأي بلد، ما يجعل تطوير الخدمات الجوية وتوسيع شبكة الرحلات أمراً بالغ الأهمية، لافتاً إلى وجود خطط لإطلاق رحلات جديدة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، بيّن مدير العلاقات العامة في مطار حلب الدولي وليد الأحمد، أن هبوط أولى رحلات شركة بيغاسوس التركية يشكل محطة مهمة في مسار استعادة مطار حلب دوره ضمن حركة النقل الجوي، ويسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتسهيل عودة السوريين من مختلف دول العالم.
وشهد مطار حلب الدولي خلال الأشهر الماضية توسعاً تدريجياً في حركة الطيران بعد إعادة تشغيل عدد من الخطوط الجوية الإقليمية والدولية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي في المحافظة.