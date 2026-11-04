معملا الإنشاءات المعدنية والخشبية في اللاذقية يعاودان نشاطهما الإنتاجي

اللاذقية-سانا‏

عاود معملا الإنشاءات المعدنية والخشبية التابعان للمؤسسة السورية للبناء والتشييد في ‏اللاذقية نشاطهما الإنتاجي، بعد إعادة تأهيل الآلات وإصلاحها بإمكانات وخبرات ‏محلية، ليباشرا تنفيذ العقود وتأمين مستلزمات المشاريع الإنشائية، وتلبية احتياجات ‏القطاعين العام والخاص.‏

وأوضح رئيس الشعبة الصناعية في المؤسسة فاطر أحمد في تصريح ل سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن معمل الإنشاءات المعدنية أبرم عقداً مع المؤسسة العامة للكهرباء لتصنيع ألف طن من أبراج ‏التوتر المتوسط والمنخفض للشبكات الهوائية بجهد 20 كيلو فولت، كما يشارك في ‏مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق في منطقة البسيط ومناطق ‏أخرى، بتصنيع نحو 206 أطنان من الأعمال المعدنية، مضيفاً ‏أن إنتاج المعمل يشمل الأبواب والنوافذ والدرابزونات والهنكارات ‏والمنشآت المعدنية.‏

بدوره، بيّن مدير الإنشاءات المعدنية المهندس أنور ماريه أن المعمل يشغّل نحو 45 ‏عاملاً، بطاقة شهرية تبلغ 30 طناً من المنتجات المعدنية الخفيفة، و50 إلى 70 طناً ‏من الأعمال الثقيلة، تشمل الأبراج الكهربائية ومقاطير الجرارات وخزانات الوقود ‏بسعات تتراوح بين 25 ألفاً و100 ألف لتر، إضافة إلى خزانات المياه والمقاعد ‏الجامعية ومقاعد المدرجات.‏

وأكد ماريه جاهزية المعمل لتلبية طلبات القطاعين العام والخاص واحتياجات مشاريع ‏المؤسسة، مع تأمين المواد الأولية عن طريق فرع الإمداد.‏

كما استأنف معمل الإنشاءات الخشبية إنتاجه بعد صيانة الآلات التي تعرضت ‏للتخريب والسرقة، ويعمل حالياً بكوادر محلية تضم 15 عاملاً، أنجزت عقد الخدمات ‏الفنية، وتتابع تنفيذ الأعمال الخشبية لمشروع توسع الهندسات وتأهيل مبنى التنمية ‏الإدارية، بما يشمل الأبواب والملابن والشبابيك والمقاعد والتجهيزات المكتبية.‏

وبيّن رئيس قسم الإكساء المهندس حميد بغداد في تصريح مماثل، أن المعمل يؤمّن ‏احتياجات مشاريع المؤسسة من خلال تصنيع المنتجات الخشبية وصيانتها، باستخدام ‏أنواع الأخشاب المتوافرة في السوق المحلية، مؤكداً جاهزيته لتنفيذ طلبات القطاعين ‏العام والخاص وفق المواصفات المطلوبة

وتأتي إعادة تشغيل المعملين ضمن خطة المؤسسة لإحياء منشآتها الإنتاجية واستثمار ‏إمكاناتها وخبراتها المحلية، بما يسهم في تأمين مستلزمات المشاريع، وخفض تكاليف ‏التصنيع والشراء من مصادر خارجية، وتنشيط الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل ‏وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية.‏