معملا الإنشاءات المعدنية والخشبية في اللاذقية يعاودان نشاطهما الإنتاجي

اللاذقية-سانا
عاود معملا الإنشاءات المعدنية والخشبية التابعان للمؤسسة السورية للبناء والتشييد في اللاذقية نشاطهما الإنتاجي، بعد إعادة تأهيل الآلات وإصلاحها بإمكانات وخبرات محلية، ليباشرا تنفيذ العقود وتأمين مستلزمات المشاريع الإنشائية، وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس الشعبة الصناعية في المؤسسة فاطر أحمد في تصريح ل سانا اليوم الثلاثاء، أن معمل الإنشاءات المعدنية أبرم عقداً مع المؤسسة العامة للكهرباء لتصنيع ألف طن من أبراج التوتر المتوسط والمنخفض للشبكات الهوائية بجهد 20 كيلو فولت، كما يشارك في مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق في منطقة البسيط ومناطق أخرى، بتصنيع نحو 206 أطنان من الأعمال المعدنية، مضيفاً أن إنتاج المعمل يشمل الأبواب والنوافذ والدرابزونات والهنكارات والمنشآت المعدنية.
بدوره، بيّن مدير الإنشاءات المعدنية المهندس أنور ماريه أن المعمل يشغّل نحو 45 عاملاً، بطاقة شهرية تبلغ 30 طناً من المنتجات المعدنية الخفيفة، و50 إلى 70 طناً من الأعمال الثقيلة، تشمل الأبراج الكهربائية ومقاطير الجرارات وخزانات الوقود بسعات تتراوح بين 25 ألفاً و100 ألف لتر، إضافة إلى خزانات المياه والمقاعد الجامعية ومقاعد المدرجات.
وأكد ماريه جاهزية المعمل لتلبية طلبات القطاعين العام والخاص واحتياجات مشاريع المؤسسة، مع تأمين المواد الأولية عن طريق فرع الإمداد.
كما استأنف معمل الإنشاءات الخشبية إنتاجه بعد صيانة الآلات التي تعرضت للتخريب والسرقة، ويعمل حالياً بكوادر محلية تضم 15 عاملاً، أنجزت عقد الخدمات الفنية، وتتابع تنفيذ الأعمال الخشبية لمشروع توسع الهندسات وتأهيل مبنى التنمية الإدارية، بما يشمل الأبواب والملابن والشبابيك والمقاعد والتجهيزات المكتبية.
وبيّن رئيس قسم الإكساء المهندس حميد بغداد في تصريح مماثل، أن المعمل يؤمّن احتياجات مشاريع المؤسسة من خلال تصنيع المنتجات الخشبية وصيانتها، باستخدام أنواع الأخشاب المتوافرة في السوق المحلية، مؤكداً جاهزيته لتنفيذ طلبات القطاعين العام والخاص وفق المواصفات المطلوبة
وتأتي إعادة تشغيل المعملين ضمن خطة المؤسسة لإحياء منشآتها الإنتاجية واستثمار إمكاناتها وخبراتها المحلية، بما يسهم في تأمين مستلزمات المشاريع، وخفض تكاليف التصنيع والشراء من مصادر خارجية، وتنشيط الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية.