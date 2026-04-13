فوز ثمين لحمص الفداء على الحرية في دوري كرة السلة للرجال

حمص-سانا

حقق فريق حمص الفداء فوزاً مهماً على فريق الحرية بنتيجة 91-67 نقطة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين على صالة غزوان أبي زيد في حمص، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري السوري لكرة السلة.

وشهدت بداية المباراة أداءً بطيئاً من الطرفين، قبل أن يفرض حمص الفداء إيقاعه بعد الدقائق الخمس الأولى، مستحوذاً على الكرة ومتفوقاً في إنهاء الهجمات، حيث أنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 21-14 نقطة.

وفي الربع الثاني، واصل حمص الفداء تفوقه الهجومي والدفاعي، مع تركيز عالٍ وتنظيم واضح في الأداء، لينهي الشوط الأول متقدماً بفارق 13 نقطة وبنتيجة 47-34، في وقت اعتمد فيه فريق الحرية بشكل كبير على لاعبيه المحترفين في التسجيل.

ومع انطلاق النصف الثاني، عزز حمص الفداء تقدمه في الربع الثالث، موسعاً الفارق إلى 27 نقطة وبنتيجة (76-49)، بفضل استمراره في السيطرة على مجريات اللعب دفاعياً وهجومياً، قبل أن يحسم المباراة في الربع الأخير بفوز عريض وبنتيجة 91-67.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت في حلب، انتهت أيضاً بفوز حمص الفداء بنتيجة 80-69.

ورفع حمص الفداء بهذا الفوز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الحرية عند 15 نقطة في المركز الثامن.

