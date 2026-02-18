مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة تباشر بحل إسعافي مؤقت لتدعيم جسر الرومانية غرب المدينة تاريخ النشر: 2026/02/18 4:41 مساءً اخر تحديث: 2026/02/18 4:41 مساءً قائمة الصور 1/4 نقابة المعلمين تستأنف نشاطها النقابي في الرقة بعد التحرير صور لقسم مكافحة المخدرات في مدينة الطبقة بريف الرقة بعد سيطرة الجيش العربي السوري على المدينة جولة ميدانية لمدير العلاقات العامة في السويداء برفقة مندوبين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة أرتال قوات وزارة الدفاع السورية تدخل مدينة بانياس لقطات من ساحة سعد الله الجابري في حلب أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةجسر الرومانية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك عشية حلول شهر رمضان المبارك… الزينة والفوانيس تضيء أسواق دمشق فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 كيف بدت حركة الأسواق في مدينة الرقة مع حلول شهر رمضان المبارك؟ فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 نقابة الأطباء البيطريين توقع اتفاقية مع الفاو لدعم مربي الثروة الحيوانية فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 وفد من البحوث الزراعية يتفقد محطات الرقة لإعادة تفعيلها فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026