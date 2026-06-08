بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال صب الخرسانة على جسر معمل الإسمنت بحمص

دمشق-سانا

باشرت ورشات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة حمص تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال صب الخرسانة على جسر معمل الإسمنت في منطقة الرستن، ضمن مشروع إعادة تأهيل الجسر واستكمال الأعمال الإنشائية اللازمة لإعادته إلى الخدمة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في حمص نبيل عقول في لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن كمية الخرسانة المخصصة لهذه المرحلة تبلغ نحو 310 أمتار مكعبة، مبيناً أن أعمال الصب تُنفذ بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 48 ساعة.

وأشار عقول، إلى أن المشروع سيدخل بعد انتهاء أعمال الصب مرحلة شد الكابلات، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأعمال الفنية والتكميلية اللازمة لاستكمال تأهيل الجسر وتجهيزه للتشغيل.

وأكد عقول أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستتركز على استكمال أعمال ترميم الطريق أسفل الجسر ومعالجة المواقع المتضررة، بما يسهم في إعادة فتح الأوتوستراد أمام حركة المرور في أقرب وقت ممكن، وتحسين انسيابية النقل على هذا المحور الحيوي الذي يربط بين محافظات المنطقة الوسطى والشمالية.

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، أعلنت منذ يومين عن تحويل مؤقت لحركة الشاحنات على محور حمص–الرستن–حماة وبالعكس بالتعاون مع محافظة حمص، ولمدة عشرين يوماً، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لجسر معمل الإسمنت في منطقة الرستن.