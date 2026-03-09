إدارة المدينة الصناعية في حسياء تمنح تراخيص إدارية لمنشآت صناعية جديدة

حمص-سانا

منحت إدارة المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص 10تراخيص إدارية لمنشآت صناعية جديدة منذ بداية العام الجاري، بإجمالي رأس مال بلغ 33 مليار ليرة سورية.

وأوضح عضو لجنة الترخيص الإداري في المدينة الصناعية بحسياء، حسين إبراهيم، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن العام الحالي شهد انطلاقة صناعية مهمة مع منح التراخيص النهائية لعدد من المنشآت الجديدة، شملت خمس منشآت في قطاع الصناعات الكيميائية، وثلاثاً في القطاع الغذائي، وواحدة في القطاع النسيجي، وأخرى في الصناعات الهندسية، والتي من شأنها توفير نحو 150 فرصة عمل جديدة، ومنتجات محلية تقلل الاعتماد على المستوردات.

وحول آلية منح التراخيص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، لفت إبراهيم إلى أن الإجراءات تبدأ بتقديم طلب من المستثمر، لتقوم بعدها لجان مختصة بالكشف على المنشأة، وتسجيل الملاحظات الضرورية، ويتم إعلام المستثمر بهذه الملاحظات لمعالجتها قبل إجراء الكشف النهائي، ومنح الترخيص الإداري، لافتاً إلى وجود 65 طلباً قيد الدراسة حالياً للحصول على التراخيص الإدارية.

المهندس حسن عامر، مدير إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيميائية، أشار إلى أن الشركة حصلت هذا العام على الترخيص الإداري، وعدد العاملين حالياً يبلغ 40 عاملاً، ومن المتوقع مضاعفته خلال الشهرين المقبلين مع زيادة الإنتاج ليصل إلى نحو 80 فرصة عمل.

بدوره، أوضح المستثمر في مجال إنتاج النسيج جمال الدين النجار، أنه حصل على الترخيص الإداري بسهولة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مبيناً أن منشأته تلبي احتياجات السوق المحلية لشرائح واسعة من المستهلكين.

وتأتي هذه التراخيص ضمن خطة إدارة المدينة الصناعية بحسياء لتعزيز الاستثمار، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الموارد المحلية.