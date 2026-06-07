وفاة 3 أشخاص و9 إصابات بحوادث سير ‏وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏سوريا

محافظات-سانا

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 9 آخرون، جراء ‏حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات ‏السورية‎.‎

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم ‏الأحد بوقوع 9 حوادث سير أسفرت عن تسجيل ‌‏3 وفيات، وإصابة 7 مدنيين، وقامت فرقه بتقديم ‏الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار ‏الحوادث وأمنت أماكنها‎.‎

وبيّن الدفاع المدني أن فرقه استجابت لـ ‌‏181حريقاً في عموم سوريا؛ بينها 38 حريقاً في ‏الحقول والمحاصيل الزراعية، و90 حريقاً متفرقاً ‏في المنازل والمحال التجارية والأعشاب ‏والأشجار والأسلاك الكهربائية، وأسفرت جميعها ‏عن تسجيل إصابتين إحداهما لعنصر من عناصر ‏الإطفاء.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران ‏في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم ‏رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة ‏للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‌‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

وتوفي شخص وأصيب 24 آخرون أول أمس ‏الجمعة، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير ‏استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‌‏المحافظات ‏السورية‎.‎