وفاة 3 أشخاص و9 إصابات بحوادث سير ‏وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏سوريا

محافظات-سانا
توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 9 آخرون، جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد بوقوع 9 حوادث سير أسفرت عن تسجيل 3 وفيات، وإصابة 7 مدنيين، وقامت فرقه بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
وبيّن الدفاع المدني أن فرقه استجابت لـ 181حريقاً في عموم سوريا؛ بينها 38 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و90 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والأسلاك الكهربائية، وأسفرت جميعها عن تسجيل إصابتين إحداهما لعنصر من عناصر الإطفاء.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 24 آخرون أول أمس الجمعة، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.