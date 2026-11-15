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عطل فني على خط 230 ك.ف يتسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن مدينة الرقة

2G0A7959 860x573 1 عطل فني على خط 230 ك.ف يتسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن مدينة الرقة
أبراج وأسلاك نقل الطاقة الكهربائية ممتدة عبر المساحات الزراعية في ريف الرقة-أرشيف-سانا

 الرقة-سانا
 
أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الرقة انقطاع التغذية الكهربائية عن كامل مدينة الرقة، وتوقف محطات ضخ المياه، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن الأهالي، وذلك جراء عطلٍ فنيٍ طارئ اليوم الأحد على الخط التاسع باستطاعة 230 كيلوفولت، وهو المغذي للمحافظة.
 
وذكرت الشركة في صفحتها على فيسبوك، أن العطل وقع قرب منطقة كديران في ريف الرقة الغربي، مشيرة إلى أن الورشات الفنية بدأت فوراً بالعمل على تحديد موقع العطل وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة، تمهيداً لإعادة تشغيل محطات ضخ المياه واستئناف إيصال مياه الشرب إلى المدينة.
 
وتواصل الجهات المعنية في الرقة جهودها لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، دعماً للقطاعات الخدمية والزراعية، وتعزيزاً لوتيرة التعافي والتنمية فيها.
 

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