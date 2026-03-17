ورشة في مجلس مدينة حلب حول توظيف الهندسة المعلوماتية لحل التحديات التشغيلية

حلب-سانا

نظّم مجلس مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان توظيف الهندسة المعلوماتية لحل التحديات التشغيلية في مجلس المدينة، بالتعاون مع نقابة المهندسين لجنة المعلوماتية، وبمشاركة عدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية، وذلك في مبنى القصر البلدي بالمدينة.

وتناولت الورشة أهمية توظيف الحلول التقنية في تطوير الأداء البلدي، وتحسين كفاءة العمل، كما تضمنت طرح مقترحات عملية لمعالجة التحديات التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري، أن مجلس المدينة وضع في أولويات عمله إنجاز التحول الرقمي اللازم لتخفيف إجراءات المعاملات، وتسهيل منح التراخيص للمواطنين، منوهاً بأن ورشة عمل اليوم كانت تكاملية بين مجلس مدينة حلب ونقابة المهندسين، بمشاركة أكاديميين جامعيين من مختلف الجامعات السورية.

وقال الجابري: إن الورشة ركزت على كيفية توظيف الهندسة المعلوماتية في حل المشكلات التقنية، وحل العمليات الإجرائية داخل مجلس المدينة، سواء على المستوى الخدمي أو موضوع الشكاوى، وصولاً إلى الربط التقني بين إجراءات منح التراخيص بين نقابة المهندسين ومجلس المدينة، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي الكامل.

ويعمل مجلس مدينة حلب على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الروتين في عمل المديريات، بالاعتماد على الحواسيب والاستخدام الرقمي للمعلومات، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير أداء المجلس.

