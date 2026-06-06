148305 مسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال أيار 2026

WSS1905 148305 مسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال أيار 2026

دمشق-سانا

تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال شهر أيار من العام الجاري، 148 ألف مسافر عبر 1532 رحلة.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي بلغ 148305 مسافرين، حيث‏ وصل عدد القادمين إلى 83357 مسافراً، وعدد المغادرين بلغ 64948 مسافراً، في حين بلغ عدد الرحلات الجوية 1532 رحلة، بينما وصل عدد شركات الطيران العاملة إلى 13 شركة.

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تعزيز حركة النقل الجوي من ‏وإلى سوريا، عبر توسيع شبكة الوجهات الدولية واستقطاب شركات طيران جديدة، في ‏إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني، وتسهيل حركة المسافرين عبر ‏المطارات السورية.

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