امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات

DSC2152 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات

محافظات-سانا ‏

أُجري اليوم السبت الامتحان التحريري للمرشحين إلى وظائف المؤسسة ‏العامة للبريد، التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة ‏الاتصالات وتقانة المعلومات، بهدف رفد المؤسسة بالكوادر البشرية اللازمة ‏في مختلف المحافظات.‏

DSC2148 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير مديرية بريد درعا خالد الرفاعي أن ‏الشواغر المطروحة تشمل ‏اختصاصات المحاسبة المالية والإدارة والهندسة، ‏مبيناً أن عدد المتقدمين للمسابقة ‏على مستوى سوريا بلغ نحو 5600 مرشح ‌‏ومرشحة.‏

وأشار إلى أن الامتحان أُجري بالتوقيت نفسه في مختلف المحافظات، في ‌‏إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وضمان ‌‏أعلى درجات الشفافية في عملية التوظيف.

‏388 متقدماً في درعا

DSC2227 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات

وبلغ عدد المتقدمين إلى الامتحان في درعا الذي جرى في كلية التربية الثالثة ‌‏388 متقدماً، وفق قاسم مسالمة من التنمية الإدارية والمسؤول عن التخطيط ‏والتوظيف في المحافظة. ‏

وأوضح مسالمة أن الهدف من هذه الاختبارات يتمثل في تلبية الاحتياجات ‏الوظيفية للمؤسسات العامة، ورفد المديريات بالكوادر المؤهلة، إلى جانب إتاحة ‏الفرصة أمام الطاقات الشابة للمساهمة في تطوير العمل الحكومي وتحسين ‏مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية.‏

‏180 متقدماً في القنيطرة و600 في حمص ‏

DSC2158 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات

وفي القنيطرة أوضحت مديرة بريد القنيطرة خديجة هاني في تصريح ‏لمراسل سانا أن عدد المتقدمين بلغ 180، مشيرة إلى أن تنظيم الاختبارات ‏ضمن كل محافظة جاء بهدف التخفيف من الأعباء المادية ومشقة التنقل ‏والسفر عن المرشحين، وتأمين الظروف المناسبة لهم لتقديم الاختبار بكل ‏يسر وسهولة.‏

وبين مدير مديرية البريد بمحافظة حمص المهندس ماجد الزعبي في ‏تصريح لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للامتحان الكتابي المؤتمت وصل إلى ‏نحو 600 متقدم، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي بموازاة التوسع بالخدمات ‏البريدية في الريف والمدينة بالمحافظة، وبهدف تلبية الاحتياج من الكوادر ‏الكفؤة. ‏

بدوره نوه عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص الدكتور سمير شمشم ‏حيث أجري الامتحان، بالتعاون مع مديرية البريد بحمص لاستقبال الراغبين ‏بخوض الامتحان الكتابي المؤتمت، وتأمين كل اللوازم من المراقبين ‏والقرطاسية اللازمة.‏
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وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الـ 24 من نيسان الماضي بالتنسيق مع وزارة ‏الاتصالات وتقانة المعلومات عن توفر شواغر وظيفية في المؤسسة السورية ‏للبريد بمحافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، و‏طرطوس، والقنيطرة، ودرعا، ودير الزور، والحسكة، والرقة.‏

DSC2183 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات
DSC2196 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات
DSC2208 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات
DSC2215 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات
DSC2217 امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات
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