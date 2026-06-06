امتحان تحريري للمرشحين إلى وظائف البريد بعدد من المحافظات

محافظات-سانا ‏

أُجري اليوم السبت الامتحان التحريري للمرشحين إلى وظائف المؤسسة ‏العامة للبريد، التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة ‏الاتصالات وتقانة المعلومات، بهدف رفد المؤسسة بالكوادر البشرية اللازمة ‏في مختلف المحافظات.‏

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير مديرية بريد درعا خالد الرفاعي أن ‏الشواغر المطروحة تشمل ‏اختصاصات المحاسبة المالية والإدارة والهندسة، ‏مبيناً أن عدد المتقدمين للمسابقة ‏على مستوى سوريا بلغ نحو 5600 مرشح ‌‏ومرشحة.‏

وأشار إلى أن الامتحان أُجري بالتوقيت نفسه في مختلف المحافظات، في ‌‏إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وضمان ‌‏أعلى درجات الشفافية في عملية التوظيف.

‏388 متقدماً في درعا

وبلغ عدد المتقدمين إلى الامتحان في درعا الذي جرى في كلية التربية الثالثة ‌‏388 متقدماً، وفق قاسم مسالمة من التنمية الإدارية والمسؤول عن التخطيط ‏والتوظيف في المحافظة. ‏

وأوضح مسالمة أن الهدف من هذه الاختبارات يتمثل في تلبية الاحتياجات ‏الوظيفية للمؤسسات العامة، ورفد المديريات بالكوادر المؤهلة، إلى جانب إتاحة ‏الفرصة أمام الطاقات الشابة للمساهمة في تطوير العمل الحكومي وتحسين ‏مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية.‏

‏180 متقدماً في القنيطرة و600 في حمص ‏

وفي القنيطرة أوضحت مديرة بريد القنيطرة خديجة هاني في تصريح ‏لمراسل سانا أن عدد المتقدمين بلغ 180، مشيرة إلى أن تنظيم الاختبارات ‏ضمن كل محافظة جاء بهدف التخفيف من الأعباء المادية ومشقة التنقل ‏والسفر عن المرشحين، وتأمين الظروف المناسبة لهم لتقديم الاختبار بكل ‏يسر وسهولة.‏

وبين مدير مديرية البريد بمحافظة حمص المهندس ماجد الزعبي في ‏تصريح لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للامتحان الكتابي المؤتمت وصل إلى ‏نحو 600 متقدم، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي بموازاة التوسع بالخدمات ‏البريدية في الريف والمدينة بالمحافظة، وبهدف تلبية الاحتياج من الكوادر ‏الكفؤة. ‏

بدوره نوه عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص الدكتور سمير شمشم ‏حيث أجري الامتحان، بالتعاون مع مديرية البريد بحمص لاستقبال الراغبين ‏بخوض الامتحان الكتابي المؤتمت، وتأمين كل اللوازم من المراقبين ‏والقرطاسية اللازمة.‏

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وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الـ 24 من نيسان الماضي بالتنسيق مع وزارة ‏الاتصالات وتقانة المعلومات عن توفر شواغر وظيفية في المؤسسة السورية ‏للبريد بمحافظات دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، و‏طرطوس، والقنيطرة، ودرعا، ودير الزور، والحسكة، والرقة.‏