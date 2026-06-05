وزير الأشغال يبحث مع المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال فرص الاستثمار والشراكة

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع ممثلي المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، فرص تعزيز الاستثمار وتطوير الشراكات في قطاعات الإسكان والبنى التحتية.



وذكرت الوزارة، اليوم الجمعة، أن عبد الرزاق استعرض خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بحضور معاوني الوزير ومدير المؤسسة العامة للإسكان، فئات المشاريع القابلة للاستثمار، ورؤية الوزارة لفتح مسارات جديدة من الشراكات الاستثمارية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويوسّع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان والخدمات.

وشدّد عبد الرزاق على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين السوريين، مرحّباً بعودتهم للمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار، ودعم جهود النهوض الاقتصادي في سوريا.





وقدّمت الوزارة عرضاً حول خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الإسكان، والعمل على إنشاء مرصد وطني للإسكان، يهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



بدورهم، طرح ممثلو مجالس الأعمال، عدداً من المبادرات والأفكار المتعلقة بالتطوير العمراني، والإسكان، والسوق العقاري، والصناعة، والزراعة، والتعليم، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في مشاريع تنموية تعزّز بيئة الاستثمار في سوريا.



وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجالس الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحفيز الاستثمار، وتطوير بيئة العمل العمراني، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مشاريع إعادة الإعمار، ولا سيما في قطاعات الإسكان والبنى التحتية.