المواصلات الطرقية: تقدم ملحوظ في تأهيل الجسور في الرقة ووضع جسر الرشيد بالخدمة قريباً

تعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل على تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل البنية التحتية في محافظة الرقة، مع التركيز على مشاريع الجسور والطرق الحيوية في المنطقة التي تعد شرياناً أساسياً للحركة.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للمؤسسة المهندس معاذ نجار، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن العمل في مشروع جسر الرشيد يشهد تقدماً ملحوظاً، حيث تجري حالياً التحضيرات لمرحلة صب البلاطة البيتونية مسبقة الشد بطول 80 متراً، وهي من المراحل الأساسية التي تضمن متانة الجسر واستدامته، مبيناً أنه من المتوقع وضع الجسر في الخدمة مع نهاية شهر أيار القادم، ما سيسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

وأشار نجار إلى استمرار أعمال تقييم وصيانة الجسور المتضررة على الطرق المركزية، ومن أبرزها جسر الرقة السمرة على طريق الرقة – الكرامة – دير الزور، إضافة إلى جسر الكالطة وجسر وادي الأخيضر على طريق الرقة – تل أبيض.

ولفت نجار إلى أن الجهود مستمرة لإعادة تأهيل هذه الجسور وفق المعايير الفنية المطلوبة، ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور في المحافظة، بما يعزز السلامة المرورية، ويدعم الحركة الاقتصادية، ويسهّل تنقل المواطنين.

وأجرى المدير العام للمؤسسة مؤخراً عدداً من الجولات الميدانية في محافظتي الرقة ودير الزور، اطّلع خلالها على واقع العمل في المشاريع، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ مع الحفاظ على الجودة والمعايير الفنية.

يذكر أن المدير العام للمؤسسة أعلن في الـ 1 من الشهر الجاري، دخول المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل جسر الرقة الجديد (جسر الرشيد) في مدينة الرقة الذي انطلق في آذار الماضي.