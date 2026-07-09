أنثروبيك تتيح التحكم بمهام مساعدها الذكي على الكمبيوتر عبر الهاتف

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك (Anthropic) تحديثاً جديداً لخدمة Claude Cowork يتيح للمستخدمين متابعة وإدارة المهام التي ينفذها مساعد الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر عبر الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآيفون، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة استخدام المساعدات الذكية.

وذكر موقع The Verge التقني أول أمس أن التحديث أضاف تبويباً جديداً باسم Cowork داخل تطبيق Claude على الهواتف، ما يسمح للمستخدمين بمتابعة حالة المهام التي يعمل عليها المساعد الذكي على أجهزة الكمبيوتر والتحكم ببعض مراحل تنفيذها عن بعد، موضحاً أن الميزة لا تتيح تشغيل المهام مباشرة من الهاتف، بل تركز على مراقبة وإدارة المهام الجارية على الحاسوب.

وأوضحت الشركة أن Claude Cowork أصبح قادراً على مواصلة تنفيذ المهام في الخلفية دون الحاجة إلى بقاء الاتصال بالإنترنت على الجهاز طوال فترة التنفيذ، كما يرسل إشعارات إلى الهاتف عند الحاجة إلى موافقة المستخدم قبل تنفيذ خطوات محددة، لضمان بقاء التحكم النهائي بيده.

وكشفت أنثروبيك عن خطط لدمج Claude Cowork مع روبوت المحادثة Claude ضمن واجهة موحدة، بما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المساعد الذكي وإسناد مهام مرتبطة بالكمبيوتر من المكان نفسه، على أن يبدأ طرح هذه الميزة عبر نسخة الويب وتطبيقات سطح المكتب.

كما تعتزم الشركة توحيد ميزتي Projects وArtifacts ضمن تجربة واحدة، بهدف تسهيل تنظيم المحادثات والملفات وإنشاء تطبيقات وأدوات صغيرة باستخدام Claude.

ويأتي هذا التحديث ضمن توجهات أنثروبيك لتطوير مساعدين ذكيين قادرين على تنفيذ مهام عملية متقدمة، مع الحفاظ على إشراف المستخدم وموافقته قبل اتخاذ الإجراءات النهائية.