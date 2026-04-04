استئناف ضخ المياه إلى مدينة درعا وريفها بعد إصلاح عطل كهربائي

درعا-سانا

استأنفت مؤسسة مياه درعا اليوم السبت، ضخ مياه الشرب إلى مدينة درعا وبعض التجمعات السكانية، بعد إصلاح خط الكهرباء الواصل إلى محطة تحويل العجمي ومضخات مشروع الثورة الإروائي.

وتسبب سقوط أحد أبراج الكهرباء بانقطاع ضخ مياه الشرب عن درعا وريفها لنحو 20 ساعة متواصلة من أمس الجمعة حتى مساء اليوم السبت.

وأوضح مدير مشروع الثورة الإروائي خالد الرفاعي في تصريح لمراسل سانا، أن سقوط أحد أعمدة الكهرباء أمس الجمعة، والذي يغذي مشروع ضخ الثورة مرحلة أولى وثالثة، تسبب بانقطاع مياه الشرب عن بعض التجمعات السكانية لنحو 20 ساعة، وأشار إلى أن الجهود الكبيرة من قبل شركة كهرباء درعا في إصلاح العطل ونصب عمود جديد، أسهمت في استئناف ضخ مياه الشرب لمدينتي درعا وطفس وضاحية اليرموك وبلدات عتمان واليادودة وغيرها.

بدوره بين رئيس ورشة طوارئ العجمي عبد الرحمن البردان أن الورشات الفنية في كهرباء درعا توجهت فور تبلغها بحادثة سقوط البرج الكهربائي إلى المكان، وقامت بنصب برج جديد وتوصيل الأسلاك، موضحاً أن عملية ضخ مياه الشرب استأنفت كالمعتاد.

وتعمل مؤسسة مياه الشرب وشركة الكهرباء بشكل تكاملي لتعزيز استقرار المنظومة المائية في المحافظة، من خلال رفع كفاءة الضخ وضمان استدامة وصول مياه الشرب إلى الأهالي بشكل منتظم.