إيقاف مؤقت لحركة العبور في معبر كسب الحدودي بريف اللاذقية بسبب أعمال الصيانة

اللاذقية-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن إيقاف حركة عبور المسافرين عبر معبر كسب الحدودي بشكل مؤقت يومي السبت والأحد القادمين، وذلك بسبب أعمال الصيانة ضمن حرم المعبر.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة العبور مستقبلاً، داعية المسافرين إلى مراعاة هذا التوقف عند تنظيم مواعيد السفر.

وتستأنف الحركة بشكل طبيعي في المعبر اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق لـ 15 أيلول الجاري.

ويعد معبر كسب الحدودي من المعابر الرسمية الحيوية التي تربط بين سوريا وتركيا، عبر بلدة كسب السورية وبلدة يايلاداغي التركية، وقد أعيد فتح المعبر أواخر كانون الأول 2024، عقب تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، ليستأنف نشاطه بعد سنوات من الإغلاق.