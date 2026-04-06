ميليشيا الحرس الوطني تختطف مدير التربية المكلف حديثاً في السويداء وتجبره على ترك منصبه

السويداء-سانا

أقدم مسلحون تابعون لميليشيا (الحرس الوطني) على اقتحام مبنى مديرية التربية في السويداء اليوم الإثنين وإجبار الموظفين على الخروج بالقوة والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة وإطلاق النار، واختطاف مدير التربية “صفوان بلان” المكلف حديثاً وإجباره على ترك منصبه.

وأدانت مديرية إعلام السويداء حملات الترهيب التي طالت المدنيين والموظفين في مديرية التربية، وما رافقها من ترويع للنساء والأطفال، مستنكرة جريمة اختطاف مدير التربية، وإجباره تحت التهديد بالسلاح على ترك منصبه.

وعبّرت المديرية عن إدانتها واستنكارها للأحداث المؤسفة التي تشهدها المحافظة، وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، والتي تهدف إلى تعطيل عملها وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.

وشجبت المديرية تمادي العصابات الخارجة عن القانون في ترهيب المدنيين، والمتاجرة بقوتهم اليومي، وحرمان طلاب الجامعات من حقهم في التعليم.

وأكدت مديرية إعلام السويداء أن الدولة هي المرجعية الوطنية الأولى والأساسية لاستتباب الأمن ومنع أي انقسامات أو فوضى تهدد النسيج المجتمعي، مشددة على أن هذه الممارسات لا تمت إلى قيم وعادات أبناء جبل العرب بأي صلة.

كما شددت المديرية على أن الإعلام رسالة أخلاقية، مستنكرة بشدة ما تروّجه صفحات الفتنة والتحريض من تضليل وتشويه للحقائق.

البلعوس: الاعتداء تجاوز خطير

من جهته أكد الشيخ ليث البلعوس في بيان مماثل أن ما شهدته محافظة السويداء اليوم من اعتداءات طالت مؤسسات الدولة وأمن المواطنين يعكس بوضوح حجم الخطر الذي تمثله المشاريع الانفصالية ومحاولات فرض الأمر الواقع بقوة السلاح مشدداً على أن التعرض لمسؤول رسمي أثناء قيامه بواجبه هو تجاوز خطير.

وأشار إلى أن ما جرى في مبنى مديرية التربية وما رافقه من ترويع للموظفين والمدنيين ليس حادثة معزولة بل يأتي في سياق منهجي يستهدف ضرب مؤسسات الدولة وتقويض الاستقرار وفرض منطق الفوضى على حساب القانون خدمة لأجندات لا تمت لمصلحة أبناء السويداء بصلة.

ودعا البلعوس أهالي السويداء بكل فعالياتهم الدينية والاجتماعية والوطنية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الممارسات التي تسيء لتاريخ المحافظة ومكانتها وتهدد حاضرها ومستقبل أبنائها.

وتسود محافظة السويداء حالة انفلات أمني نتيجة انتشار ميليشيات مسلحة مرتبطة بأجندات خارجية، تحاول فرض نفسها بقوة السلاح، وتمارس القمع والاعتقالات بحق كل من يرفض ممارساتها وخاصة مع وجود دعوات كثيرة داخل المحافظة ترفض هذه الممارسات وتطالب بعودة الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة.