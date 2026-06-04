أجواء ربيعية دافئة إلى حارة وسديمية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس، يكون ربيعياً دافئاً حاراً نسبياً، وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً في أجزاء من المناطق الشمالية، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر في تلك المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.
وخلال الليل، يكون الجو لطيفاً بشكل عام مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الساحلية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة مساءً تتجاوز سرعتها أحياناً 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|17/34
|ريف دمشق (القلمون)
|13/28
|القنيطرة
|15/29
|درعا
|16/32
|السويداء
|15/28
|حمص
|16/32
|حماة
|16/34
|اللاذقية
|19/29
|طرطوس
|17/27
|حلب
|19/33
|إدلب
|17/30
|دير الزور
|23/36
|الرقة
|20/34
|الحسكة
|23/36