أجواء ربيعية دافئة إلى حارة وسديمية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس، يكون ربيعياً دافئاً حاراً ‏نسبياً، وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً في أجزاء من المناطق الشمالية، مع فرصة ‏ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر في تلك المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق ‏الشرقية والبادية والجزيرة.‏

وخلال الليل، يكون الجو لطيفاً بشكل عام مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر ‏من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الساحلية.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة مساءً تتجاوز ‏سرعتها أحياناً 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ‏ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏