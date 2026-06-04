أجواء ربيعية دافئة إلى حارة وسديمية في بعض المناطق السورية

photo 2026 06 04 10 59 30 أجواء ربيعية دافئة إلى حارة وسديمية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس، يكون ربيعياً دافئاً حاراً ‏نسبياً، وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً في أجزاء من المناطق الشمالية، مع فرصة ‏ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر في تلك المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق ‏الشرقية والبادية والجزيرة.‏

وخلال الليل، يكون الجو لطيفاً بشكل عام مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر ‏من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الساحلية.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة مساءً تتجاوز ‏سرعتها أحياناً 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ‏ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

دمشق                                                       17/34
ريف دمشق (القلمون)       13/28
القنيطرة               15/29
درعا                16/32
السويداء              15/28
حمص16/32
حماة16/34
اللاذقية                    19/29
طرطوس                   17/27
حلب                       19/33
إدلب                  17/30
دير الزور        23/36
الرقة                   20/34
الحسكة                      23/36
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