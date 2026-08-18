هيئة المنافذ والجمارك تعتمد معدلات دليل التسويات لمعالجة المخالفات الجمركية

دمشق-سانا
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، قراراً يتضمن اعتماد المعدلات والأحكام الواردة في دليل التسويات عند تسوية المخالفات الجمركية المشمولة في مرسوم الجمارك رقم /109/ تاريخ 17-5-2026.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن القرار نص على إنهاء العمل بدليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ ج تاريخ 2-1-2024.
وأوضحت الهيئة أن القرار لا تشمل أحكامه المخالفات الجمركية التي صدرت بها أحكام قضائية قطعية، أو تم عقد التسوية بشأنها مع الجمارك وتسديد الغرامات المتوجبة، مبينة أنه نص أيضاً على إلغاء جميع التعليمات والمذكرات والقرارات الصادرة المخالفة، والعمل به من تاريخ نشره.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (109) لعام 2026، والذي يتضمن قانوناً جديداً للجمارك، بديلاً عن القانونين رقم (37) و(38) لعام 2006 وتعديلاتهما.