هيئة المنافذ والجمارك تعتمد معدلات دليل التسويات لمعالجة المخالفات الجمركية

دمشق-سانا‏

أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، قراراً يتضمن اعتماد المعدلات والأحكام الواردة في ‏دليل التسويات عند تسوية المخالفات الجمركية المشمولة في مرسوم الجمارك رقم /109/ تاريخ 17-5-2026.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن القرار نص على إنهاء العمل بدليل التسويات ‏الصادر بالقرار رقم 1/ ج تاريخ 2-1-2024.

وأوضحت الهيئة أن القرار لا تشمل أحكامه المخالفات الجمركية التي صدرت بها أحكام قضائية قطعية، أو ‏تم عقد التسوية بشأنها مع الجمارك وتسديد الغرامات المتوجبة، مبينة أنه نص أيضاً على إلغاء جميع ‏التعليمات والمذكرات والقرارات الصادرة المخالفة، والعمل به من تاريخ نشره.‏

وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (109) لعام 2026، والذي يتضمن قانوناً جديداً للجمارك، بديلاً ‏عن القانونين رقم (37) و(38) لعام 2006 وتعديلاتهما.‏