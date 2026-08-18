واشنطن-سانا
فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، السنغالي عبد الله سي لمشاركتهما في محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس، أن القاضيين المذكورين ”شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة”، معتبراً أن قرار واشنطن يأتي في إطار حملة دبلوماسية أمريكية “لتفكيك تهديد المحكمة الجنائية الدولية لسيادتنا الوطنية”.
وأضاف روبيو: “تأكيداً على إعلان استقلالنا، لن يُنقل أي أمريكي إلى ما وراء البحار لمحاكمته بتهمٍ ملفقة”.
من جهتها ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أضاف إلى قائمة العقوبات كلاً من القاضيين أكاني و سي.
وتحظر العقوبات خصوصاً دخول القضاة إلى الولايات المتحدة، وتعرقل أي معاملات عقارية أو مالية خاصة بهم على أراضيها.
وسبق للولايات المتحدة، وهي ليست طرفاً في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، أن فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، كما أطلقت واشنطن الشهر الماضي هجوماً دبلوماسياً على المحكمة، متهمة إياها بـ”تهديد” الأميركيين، ودعت شركاءها للانسحاب منها.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ونائب مدعيها العام
واشنطن-سانا