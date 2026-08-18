الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ونائب مدعيها العام

‏ واشنطن-سانا‏

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية ‏توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، السنغالي عبد الله سي لمشاركتهما في محاكمة مسؤولين ‏لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة.‏

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وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس، أن القاضيين المذكورين ‌‏”شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز ‏أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة”، معتبراً أن قرار واشنطن يأتي في إطار حملة ‏دبلوماسية أمريكية “لتفكيك تهديد المحكمة الجنائية الدولية لسيادتنا الوطنية”.‏

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وأضاف روبيو: “تأكيداً على إعلان استقلالنا، لن يُنقل أي أمريكي إلى ما وراء البحار لمحاكمته بتهمٍ ‏ملفقة”.‏

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من جهتها ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة ‏الأصول الأجنبية التابع للوزارة أضاف إلى قائمة العقوبات كلاً من القاضيين أكاني و سي.‏

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وتحظر العقوبات خصوصاً دخول القضاة إلى الولايات المتحدة، وتعرقل أي معاملات عقارية أو ‏مالية خاصة بهم على أراضيها.‏

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وسبق للولايات المتحدة، وهي ليست طرفاً في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، ‏أن فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، كما ‏أطلقت واشنطن الشهر الماضي هجوماً دبلوماسياً على المحكمة، متهمة إياها بـ”تهديد” الأميركيين، ‏ودعت شركاءها للانسحاب منها.‏