الداخلية السورية تستقبل المقبولين في دورات الأفراد وصف الضباط لبدء برامج التأهيل والتدريب

photo 1 2026 06 03 21 48 14 1 الداخلية السورية تستقبل المقبولين في دورات الأفراد وصف الضباط لبدء برامج التأهيل والتدريب

دمشق-سانا

استقبلت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية، عبر أفرعها ومعاهدها التدريبية المنتشرة في مختلف المحافظات، الطلبة المقبولين للانتساب إلى الوزارة ضمن دورات الأفراد وصف الضباط، إيذاناً ببدء مراحل تدريبهم وتأهيلهم.

وقالت الوزارة، عبر قناتها في تلغرام اليوم الأربعاء: إن عملية الاستقبال جرت وفق إجراءات تنظيمية وإدارية محددة، شملت تثبيت البيانات والتدقيق الأولي، إضافة إلى توزيع المقبولين على الأفرع والمعاهد التدريبية، تمهيداً لالتحاقهم بالبرامج المقررة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الداخلية لإعداد كوادر جديدة مؤهلة ومنضبطة، قادرة على أداء واجباتها في خدمة الوطن والمجتمع، بما يسهم في تعزيز جاهزية قوى الأمن الداخلي.

photo 2 2026 06 03 21 48 15 5 الداخلية السورية تستقبل المقبولين في دورات الأفراد وصف الضباط لبدء برامج التأهيل والتدريب
photo 4 2026 06 03 21 48 15 الداخلية السورية تستقبل المقبولين في دورات الأفراد وصف الضباط لبدء برامج التأهيل والتدريب
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