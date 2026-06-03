مجلس مدينة درعا ينجز أعمال التحضير لتعبيد الطريق من جامع أبو بكر الصديق إلى دوار الكرك

درعا-سانا

أنجزت الورشات الفنية في مجلس مدينة درعا بإشراف محافظة درعا أعمال التنظيف والتحضير ورش مادة “MC1 ” ضمن مشروع تعبيد وتأهيل الطريق الممتد من جامع أبو بكر الصديق وصولاً إلى دوار الكرك مروراً بالجامع العمري.

وأوضح رئيس الدائرة الفنية في مجلس المدينة المهندس عصام الزعبي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ أعمال التنظيف والتحضير ورش مادة “MC1 ” قبل المباشرة بأعمال القميص الإسفلتي وفق الشروط الفنية المعتمدة للحفاظ على جودة الطريق واستدامته، إضافة إلى صيانة وتأهيل الأرصفة على امتداد الطريق.

وأشار الزعبي إلى أن خطة تنفيذ المشروع تراعي الخصوصية المعمارية والتاريخية للجامع العمري، حيث جرى رصف المساحة المقابلة للجامع بالحجر البازلتي بما يتناسب مع طابعه العمراني.

وبين الزعبي أن المشروع يأتي ضمن خطة مجلس مدينة درعا الهادفة إلى صيانة وتأهيل الطرقات الرئيسية، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أحياء المدينة.

بدوره أعرب فراس مسالمة من أهالي درعا البلد، عن ارتياحه للأعمال المنفذة، مشيراً إلى أن الطريق كان يعاني منذ فترة طويلة من الحفر والمطبات التي أثرت على حركة السير، ومعرباً عن أمله في أن تشمل هذه الأعمال بقية الطرقات في درعا البلد.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الحيوية والتاريخية، ولا سيما في محيط الجامع العمري.