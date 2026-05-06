استمرار أعمال إعادة تأهيل مشفى طفس الوطني بريف درعا

درعا-سانا

تستمر في مشفى طفس الوطني بريف درعا أعمال إعادة التأهيل والترميم للبنية التحتية وتوسيع بعض الأقسام بهدف تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة درعا الدكتور حسن أبازيد في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال الترميم وإعادة التأهيل تندرج ضمن إطار خطة وزارة الصحة لتحسين واقع الخدمات في المشافي العامة، مبيناً أن المديرية تجري تقييماً لكل مشافي المحافظة لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبنفس الوقت رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: إن المديرية بدأت العمل الفعلي بمشفى طفس على أن يتبعها العمل في باقي المشافي تباعاً، حيث رفدت كل المشافي بالتجهيزات الضرورية والكوادر من كل الاختصاصات وحسب الحاجة من أطباء وفنيين وممرضين وإداريين.

وبيّن مدير المشفى الدكتور نزار الرشدان، أن المشفى وهو من المشافي الرئيسية في درعا يقدم الخدمات لعدد كبير من سكان طفس وما حولها، موضحاً أن المشفى كان يعاني قبل أعمال الترميم وإعادة التأهيل من ضيق الأقسام، وضعف البنية التحتية.

وأضاف: إن الأعمال الجارية تشمل أقسام الإسعاف والعيادات والمخبر والأشعة والتوليد والنسائية، وإن هذه الخطوة من شأنها تحسين واقع الخدمات بعد رفد المشفى بالكوادر والمستلزمات الطبية الضرورية.

ولفت المدير الإداري في مشفى طفس الوطني عبد الناصر الحوراني إلى أن الترميم يشمل توسيع ستة أقسام، وإعادة تأهيل البنية التحتية من شبكة الصرف الصحي المتهالكة، والإنارة، والسقف المستعار.

وبدأت أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمشفى طفس الذي يخدم نحو 300 ألف مواطن في ريف درعا الغربي في الثاني والعشرين من شهر نيسان الماضي، وتستمر لمدة ستة أشهر.