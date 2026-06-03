عطل في كبل ضوئي يوقف خدمات الاتصالات في مناطق عدة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات انقطاع خدمات الصوت والإنترنت في كل من مناطق دير عطية وقارة والجراجير والحميرة بريف دمشق، جراء عطل بالكبل الضوئي نتيجة أعمال حفر.

وأكدت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنها تتابع هذا الأمر ببالغ الجدية، حيث تقوم فرق الصيانة والورشات الفنية المختصة بإصلاح العطل الآن ومن المتوقع إصلاحه بأسرع وقت.

وتتعامل الشركة مع الأعطال الطارئة ضمن إجراءات فنية عاجلة تهدف إلى تقليل زمن الانقطاع وضمان استمرارية الخدمات، نظراً لاعتماد شبكات الاتصالات على بنية تحتية حساسة تتطلب استجابة سريعة لإعادة الاستقرار التشغيلي بأعلى كفاءة ممكنة.