مرصد الزلازل الأردني يسجل 49 زلزالاً وهزة في النصف الأول من العام الحالي

عمّان-سانا

أعلن سجل مرصد الزلازل الأردني تسجيله 454 زلزالاً خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 49 زلزالاً محلياً، و235 زلزالاً إقليمياً، و170 زلزالاً بعيداً.

ونقلت وكالة “بترا” عن المرصد قوله في تقريره نصف السنوي: “إنّ قوة الزلازل المحلية تراوحت بين(1.4 و4.5) درجات على مقياس ريختر، وتركزت في مناطق البحر الميت، خليج العقبة، وادي عربة، وادي الأردن، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، فيما تراوحت قوة الزلازل الإقليمية بين (2.2 و5.8) درجة، والبعيدة بين (4 و7.8) درجة.

ويعمل مرصد الزلازل الأردني على مدار الساعة من خلال شبكة تضم 23 محطة رصد زلزالي رئيسية لرصد الحركات الزلزالية القوية والضعيفة، حيث يتم استقبال وتحليل البيانات الزلزالية وتحديد وقت وموقع وقوة وعمق الزلازل، وإصدار التقارير الفورية للجهات المعنية.

ويأتي عمل المرصد في إطار دوره لمراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وتقييم المخاطر المحتملة، حيث يتركز النشاط الزلزالي في الأردن بصورة رئيسية على امتداد حفرة الانهدام.