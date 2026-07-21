بكين: جيش الفلبين وخفر سواحله يتعمدون الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الفلبيني وقوات خفر السواحل الفلبينية يتعمدون إثارة الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي.

ووفق وكالة “شينخوا”، فإن هذا الموقف جاء بعد أيام من قيام أفراد كانوا على متن سفينة فلبينية رأسية بشكل غير قانوني بمضايقة زورق دورية صغير تابع لقوات خفر السواحل الصينية قرب منطقة ريناي جياو الصينية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله: إنه “في كل مرة تكون فيها الصين والفلبين على وشك الانخراط في اتصالات، وفي كل مناسبة دبلوماسية مهمة في المنطقة، تلجأ بعض القوى إلى استغلال القضايا البحرية لإثارة الاستفزازات وافتعال الاضطرابات”.

وأضاف: “أعتقد أننا جميعاً نعلم تماماً بالصواب والخطأ في هذه المسألة، ونعلم من يقف وراء الأخطاء”.

وفي وقت سابق اليوم استدعت الصين سفير الفلبين لديها عقب الحادث الذي وقع قرب جزيرة صغيرة يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أنها استدعت السفير على وجه الاستعجال لإبلاغه احتجاجاً رسمياً على “استفزاز القوات الفلبينية المتعمد”، واعتدائها على خفر السواحل الصيني قرب شعاب ريناي المعروفة أيضاً باسم “سيكوند توماس”، وهي جزيرة مرجانية ضمن جزر سبراتلي.