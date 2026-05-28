تدعيم جسر العشارة في دير الزور بكميات إضافية من ‏الركام ‏إثر ارتفاع منسوب مياه الفرات

دير الزو-سانا

‏باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم ‌‏الخميس، أعمال تدعيم الجزء المتضرر من جسر العشارة في ‌‏ريف دير الزور الشرقي، باستخدام كميات إضافية من الركام ‌‏في استجابة ميدانية عاجلة عند الجسر، وذلك على خلفية ارتفاع ‌‏منسوب مياه نهر الفرات.‏

وذكر الدفاع المدني السوري في قناته على التلغرام، أن هذه ‌‏الأعمال تأتي كإجراء إسعافي في إطار الحرص على تعزيز ‌‏عوامل السلامة العامة، وضمان أمن وسلامة حركة العبور ‌‏للمواطنين.‏

وخرج أمس الأربعاء كل من جسر المريعية وجسر الميادين ‏الترابي ‏من ‌‏الخدمة إضافة إلى الجسر الترابي ‌‏الذي يربط مدينة ‏دير ‏الزور بريفها، جراء فيضان نهر الفرات.‏

إلى ذلك أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور ‌‏اليوم، عن إخلاءٍ فوريّ لكلٍّ من حويجة صكر وحويجة كاطع.‏

وأهابت اللجنة بجميع الأهالي التعاون مع الجهات المعنية ‌‏والالتزام بالتعليمات الصادرة، حرصاً على سلامة الجميع ‌‏وحماية الأرواح والممتلكات.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعلن أمس، ‌‏أن الوزارة رفعت ‏جاهزية فرقها بشكل كامل، للتعامل مع ارتفاع ‌‏منسوب مياه نهر الفرات في ‏محافظتي الرقة ودير الزور خلال ‌‏اليومين الماضيين.‏