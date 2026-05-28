تدعيم جسر العشارة في دير الزور بكميات إضافية من ‏الركام ‏إثر ارتفاع منسوب مياه الفرات

دير الزو-سانا
باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الخميس، أعمال تدعيم الجزء المتضرر من جسر العشارة في ريف دير الزور الشرقي، باستخدام كميات إضافية من الركام في استجابة ميدانية عاجلة عند الجسر، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وذكر الدفاع المدني السوري في قناته على التلغرام، أن هذه الأعمال تأتي كإجراء إسعافي في إطار الحرص على تعزيز عوامل السلامة العامة، وضمان أمن وسلامة حركة العبور للمواطنين.
وخرج أمس الأربعاء كل من جسر المريعية وجسر الميادين الترابي من الخدمة إضافة إلى الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها، جراء فيضان نهر الفرات.
إلى ذلك أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور اليوم، عن إخلاءٍ فوريّ لكلٍّ من حويجة صكر وحويجة كاطع.
وأهابت اللجنة بجميع الأهالي التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات الصادرة، حرصاً على سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعلن أمس، أن الوزارة رفعت جاهزية فرقها بشكل كامل، للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور خلال اليومين الماضيين.