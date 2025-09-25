إدارة التوجيه المعنوي تعقد جلسة موسعة في دمشق لتعزيز الخطاب الوطني وترسيخ السلم الأهلي

دمشق-سانا

عقدت إدارة التوجيه المعنوي في دمشق جلسة موسعة ضمّت كلاً من مدير الإدارة عبد الرحمن خضرة، وقائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، ومستشار الرئاسة للشؤون الدينية الشيخ عبد الرحيم عطون، وعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن المشاركين بحثوا سبل تعزيز الخطاب الوطني والتوعوي، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، ودور المؤسسات في ترسيخ ثقافة السلم الأهلي، ولا سيما في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والدينية والمدنية لضمان أمن المجتمع وتحقيق التماسك الوطني.