وزارة الأوقاف تعلن حملة لجمع التبرعات لدعم المتضررين من فيضانات دير الزور والرقة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف السورية اليوم الإثنين، إطلاق حملة تضامنية لجمع التبرعات في المساجد، دعماً للأهالي المتضررين جراء الفيضانات في محافظتي دير الزور والرقة.

وأوضحت الوزارة في تعميم نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الحملة ستنطلق عقب صلاة يوم الجمعة القادم، الموافق الخامس من حزيران لعام 2026م.

وشدد التعميم على ضرورة ضبط جميع التبرعات وفق سجلات معتمدة، وتسليمها إلى مديريات الأوقاف في المحافظات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ليتم إيصالها إلى المتضررين عبر مديرية الشؤون المالية في الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، داعياً الأئمة والخطباء إلى تخصيص جانب من الصلوات للدعاء لأهالي المحافظتين المنكوبتين، بأن يرفع عنهم البلاء، ويحفظهم في أنفسهم وأموالهم، ويعجل لهم بالفرج والسلامة.

ولفت التعميم إلى أن مديريات الأوقاف تتولى متابعة التنفيذ، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان حسن سير العمل.

وتعكس هذه الحملة تضافر الجهود الحكومية للاستجابة للأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات منذ عدة أيام، وتأثر مناطق عدة على امتداد ضفاف النهر في ‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة.