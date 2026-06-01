افتتاح معرض منتجات المرأة الريفية في قرية اسقبولي بريف طرطوس ‏

طرطوس-سانا
افتتحت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس اليوم الإثنين، في وحدة الإرشاد الزراعي في قرية اسقبولي بريف المحافظة، معرض أعمال ومنتجات المرأة الريفية، بمشاركة واسعة من جهات رسمية وحرفيات من مختلف القرى.
وشهد المعرض الذي يستمر لغاية الخميس القادم، مشاركة أكثر من 70 مشروعاً متنوعاً، شملت منتجات غذائية منزلية، وحرفاً يدوية مثل الكروشيه والنسيج، إلى جانب مشاريع تراثية مرتبطة بصناعة الحرير، إضافة إلى منتجات طبيعية مثل الزيوت العطرية والصابون المصنوع من مواد أولية طبيعية.
كما شهد المعرض أيضاً مشاركات فردية، من بينها مشاركة الفنانة التشكيلية رانيا استنبولي التي قدمت لوحات فنية مصنوعة من شرانق الحرير الطبيعي، في محاولة لإحياء هذه الحرفة التراثية، وربطها بمجالات التصميم والديكور الحديث.
وأوضحت رئيسة دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة عبير عرفة في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يهدف إلى إبراز جهود المرأة الريفية، وتسليط الضوء على مشاريعها التي غالباً ما تبقى غير معروفة، مشيرةً إلى أهمية تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تدعم التنمية المحلية، وتحافظ في الوقت نفسه على الحرف التراثية من الاندثار.
من جانبها، أوضحت معاونة مدير زراعة طرطوس سماح صقر في تصريح مماثل، أن المرأة السورية تمتلك مهارات مميزة تستدعي الدعم والترويج، مؤكدةً أن المعرض يشكل خطوة مهمة نحو فتح أسواق تسويقية لمنتجات المرأة الريفية.
بدوره، أشار رئيس وحدة الإرشاد الزراعي في قرية اسقبولي سامي رافع، إلى أن الهدف الأساسي من إقامة المعرض هو توفير منصات مجانية لعرض المنتجات الريفية، وتشجيع النساء على الاستمرار في الإنتاج، وتحقيق دخل اقتصادي يعزز استقرار الأسرة.
من جهته، بيّن رئيس دائرة الزراعة في المديرية باسم خليل، أن مديرية الزراعة تعمل على دعم هذه المبادرات بالتعاون مع دوائر الإرشاد والمرأة الريفية، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص التسويق، مؤكداً استمرار المتابعة للوصول إلى نتائج تنموية ملموسة.
وأشاد عدد من الزوار بتنوع المنتجات وجودتها، مؤكدين أهمية تنظيم فعاليات كهذه لما توفره من دعم مباشر للأسر الريفية، وفرص لتسويق الإنتاج المحلي.
ويأتي المعرض ضمن جهود دعم وتمكين المرأة في المجتمعات المحلية، وتعزيز الإنتاج المحلي ودوره في التنمية الاقتصادية.