افتتاح معرض منتجات المرأة الريفية في قرية اسقبولي بريف طرطوس ‏

طرطوس-سانا‏

افتتحت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس اليوم الإثنين، في وحدة الإرشاد الزراعي ‏في قرية اسقبولي بريف المحافظة، معرض أعمال ومنتجات المرأة الريفية، بمشاركة ‏واسعة من جهات رسمية وحرفيات من مختلف القرى.‏

وشهد المعرض الذي يستمر لغاية الخميس القادم، مشاركة أكثر من 70 مشروعاً متنوعاً، ‏شملت منتجات غذائية منزلية، وحرفاً يدوية مثل الكروشيه والنسيج، إلى جانب مشاريع ‏تراثية مرتبطة بصناعة الحرير، إضافة إلى منتجات طبيعية مثل الزيوت العطرية ‏والصابون المصنوع من مواد أولية طبيعية.‏

كما شهد المعرض أيضاً مشاركات فردية، من بينها مشاركة الفنانة التشكيلية رانيا ‏استنبولي التي قدمت لوحات فنية مصنوعة من شرانق الحرير الطبيعي، في محاولة ‏لإحياء هذه الحرفة التراثية، وربطها بمجالات التصميم والديكور الحديث.

وأوضحت رئيسة دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة عبير عرفة في تصريح ‏لمراسل سانا، أن المعرض يهدف إلى إبراز جهود المرأة الريفية، وتسليط الضوء على ‏مشاريعها التي غالباً ما تبقى غير معروفة، مشيرةً إلى أهمية تحويل هذه المبادرات إلى ‏مشاريع اقتصادية مستدامة تدعم التنمية المحلية، وتحافظ في الوقت نفسه على الحرف ‏التراثية من الاندثار.‏

من جانبها، أوضحت معاونة مدير زراعة طرطوس سماح صقر في تصريح مماثل، أن ‏المرأة السورية تمتلك مهارات مميزة تستدعي الدعم والترويج، مؤكدةً أن المعرض يشكل ‏خطوة مهمة نحو فتح أسواق تسويقية لمنتجات المرأة الريفية.‏

بدوره، أشار رئيس وحدة الإرشاد الزراعي في قرية اسقبولي سامي رافع، إلى أن الهدف ‏الأساسي من إقامة المعرض هو توفير منصات مجانية لعرض المنتجات الريفية، وتشجيع ‏النساء على الاستمرار في الإنتاج، وتحقيق دخل اقتصادي يعزز استقرار الأسرة.‏

من جهته، بيّن رئيس دائرة الزراعة في المديرية باسم خليل، أن مديرية الزراعة تعمل ‏على دعم هذه المبادرات بالتعاون مع دوائر الإرشاد والمرأة الريفية، بهدف تشجيع الإنتاج ‏المحلي، وتوسيع فرص التسويق، مؤكداً استمرار المتابعة للوصول إلى نتائج تنموية ‏ملموسة.‏

وأشاد عدد من الزوار بتنوع المنتجات وجودتها، مؤكدين أهمية تنظيم فعاليات كهذه لما ‏توفره من دعم مباشر للأسر الريفية، وفرص لتسويق الإنتاج المحلي.‏

ويأتي المعرض ضمن جهود دعم وتمكين المرأة في المجتمعات المحلية، وتعزيز الإنتاج ‏المحلي ودوره في التنمية الاقتصادية.‏