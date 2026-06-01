استجابة ميدانية لدعم النساء والفتيات والأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الفرات في الرقة

الرقة-سانا

نفذت مؤسسة سورية اليمامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان”UNFPA”، استجابة ميدانية في عدد من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة الرقة، بهدف دعم النساء والفتيات والأسر المتأثرة، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأوضحت قائدة فريق الدعم النفسي في المؤسسة روان الحمود، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن فريق المساحات الآمنة للنساء والفتيات نفذ الاستجابة الميدانية في مناطق السبخة وحويجة السوافي وحويجة الزهرة والفخيخة والغوطة وحي الطيار ومخيم اليوناني، إضافة إلى تجمعات سكنية أخرى تضررت جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأشارت الحمود إلى أن الفريق قدم جلسات تثقيف صحي وتوعية حول النظافة الشخصية والصحة العامة، إلى جانب جلسات للدعم النفسي الاجتماعي والتوعية بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تنفيذ تقييمات ميدانية للأضرار والاحتياجات الإنسانية للأسر المتضررة، والمتأثرة من ارتفاع منسوب مياه الفرات.

ولفتت إلى أن الجلسات شملت أيضاً تقديم خدمات الصحة الإنجابية عبر عيادات متنقلة مجهزة بأجهزة الإيكو وفحص خضاب الدم وقياس الضغط والوزن، إضافة إلى توفير أدوية ومستلزمات صحية خاصة بالنساء، بهدف تعزيز وصول المتضررين إلى الرعاية الصحية الأساسية.

وشددت الحمود على جاهزية فرق مؤسسة سورية اليمامة للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية والصحية والنفسية في مختلف مناطق محافظة الرقة، والاستجابة لأي احتياجات طارئة قد تنشأ نتيجة الظروف الراهنة.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ‏ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية، واتخاذ ‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية، ومراقبة ‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، ‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.

يذكر أن مؤسسة سورية اليمامة هي منظمة غير حكومية وإنسانية تنشط بشكل رئيسي في محافظة الحسكة، وتعمل بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتركز على تقديم خدمات الإغاثة والرعاية الصحية، وتتضمن أبرز أنشطتها الرعاية الصحية المتنقلة، والمبادرات التعليمية ودعم الفئات الضعيفة وتوزيع السلال الغذائية.

